DFB-Pokal-Achtelfinale: Hier läuft die Auslosung heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals ist vorbei und das Achtelfinale wird ausgelost. So sehen Sie die Auslosung live im TV und im Stream.

Dortmund – Es gab zahlreiche Überraschungen in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals. Mehrere Favoriten mussten sich unterklassigen Klubs geschlagen geben. „Letztlich haben wir es souverän und professionell gemacht. Man muss sich nur ansehen, wer sonst so alles rausgeflogen ist“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche nach dem 2:0-Sieg beim Drittligisten Viktoria Köln.

DFB-Pokal 2023/24 Auslosung Achtelfinale: Sonntag, 5. November, 15.45 Uhr Austragung Achtelfinale: 5. und 6. Dezember 2023 Titelverteidiger: RB Leipzig

DFB-Pokal-Auslosung live im TV

In der 3. Liga liegt die Viktoria sogar neun Plätze vor Bayern-Bezwinger Saarbrücken, auch wenn dieser noch zwei Spiele weniger absolviert hat. Die Saarländer schafften aber sensationell den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals, mit einem Last-Minute-Sieg gegen den deutschen Rekordmeister. Am Ende hieß es 2:1 für den Drittligisten, der damit weiter vom Finale in Berlin träumen darf.

Die Auslosung für das Achtelfinale des DFB-Pokals findet am Sonntag (5. November), ab 15.45 Uhr, statt. Das ZDF überträgt live aus dem deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Als Losfee zieht Parasportexpertin Denise Schindler die Kugeln. Die Ziehung findet im Rahmen der Übertragung des Frauen-Bundesligaspiels zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg statt.

Achtelfinale im DFB-Pokal: Am Sonntag findet die Auslosung statt. © Jan Woitas/dpa ; IMAGO / MaBoSport ; Montage: HEADLINE24

Für das Achtelfinale im DFB-Pokal wird es anders als in den ersten beiden Hauptrunden nur noch einen Lostopf geben. Die Vereine aus der 3. Liga und Regionalliga haben automatisch Heimrecht. Weiterhin im Wettbewerb befinden sich Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, Hertha BSC, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, FC St. Pauli, SC Paderborn, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, 1. FC Saarbrücken und den FC Homburg zugelost bekommen.

DFB-Pokal-Auslosung: ZDF überträgt live

Titelverteidiger RB Leipzig musste sich bereits aus dem Wettbewerb verabschieden, ähnlich wie zahlreiche andere Bundesligisten. Insgesamt sind nur noch sechs Erstligisten im DFB-Pokal-Achtelfinale vertreten. Es könnte in diesem Jahr zu einer Überraschung im Finale von Berlin kommen. Die Chancen der Zweitligisten und Amateurvereine sind nach der 2. Hauptrunde jedenfalls stark gestiegen.

Das Achtelfinale des DFB-Pokals wird am 5. und 6. Dezember 2023 ausgetragen. Die genauen Ansetzungen der Spiele werden vom DFB nach der Auslosung bekanntgegeben. (smr)