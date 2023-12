EM-Vorrunde ausgelost – Machbare Gegner für Deutschland, Hammer-Gruppe für Österreich

Von: Luca Hartmann, Christoph Wutz

Drucken Teilen

Die Vorrunde der EM 2024 steht. Deutschland entging einer Hammergruppe und erwartet machbare Gegner. Der Ticker zur Ziehung zum Nachlesen.

Auslosung der Gruppen der Fußball-EM 2024 in Deutschland

EM-Vorrunden-Auslosung : So sehen die finalen Gruppen aus

: So sehen die finalen Gruppen aus Schottland, Ungarn und Schweiz: Machbare EM-Gegner für DFB-Elf

für Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Update, 19.21 Uhr: Die deutschen Verantwortlichen nahmen im Nachhinein Stellung zur Auslosung. Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach bei RTL von einer „sehr, sehr guten Gruppe“. Sie sei „aber keine Todesgruppe“, ergänzte der 36-Jährige zuversichtlich. Er freue sich auf ein „schönes Auftaktspiel gegen die Schotten mit einer extrem emotionalen Kulisse“ sagte Nagelsmann.

Und auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler wusste die Ziehung bei RTL einzuordnen. Die deutsche Gruppe bezeichnete er als „ausgeglichen“. Die Nationalelf müsse den Fokus vor allem „auf einen guten Start im Eröffnungsspiel legen, davon hängt ja vieles ab“, so Völler.

EM-Vorrunden-Auslosung: So sehen die finalen Gruppen aus

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Deutschland Spanien Slowenien Schottland Kroatien Dänemark Ungarn Italien Serbien Schweiz Albanien England

Gruppe D Gruppe E Gruppe F Playoff-Sieger A Belgien Türkei Niederlande Slowakei Playoff-Sieger C Österreich Rumänien Portugal Frankreich Playoff-Sieger B Tschechien

EM-Vorrunde ausgelost: Machbare Gegner für Deutschland

Update, 19.04 Uhr: Die DFB-Elf trifft erstmals bei einer Europameisterschaft auf die „Nati“. Gegen Ungarn ging es hingegen bereits bei der letzten Endrunde.

Und auch mit Schottland bekam es die deutsche Nationalmannschaft bereits bei einer EM zu tun. 1992 setzte sich Deutschland in der Vorrunde mit 2:0 durch und scheiterte damals erst im Finale an der Überraschungsmannschaft aus Dänemark. Ein gutes Omen für das Turnier 2024?

Update, 18.54 Uhr: Was für eine Ziehung! Deutschland kann sich auf eine machbare Gruppe freuen. Die Nagelsmann-Elf ist inmitten von Schottland, Ungarn und der Schweiz der Favoriten in ihrer Gruppe. Das erste Spiel steigt am 14. Juni in München gegen die Schotten.

Update, 18.52 Uhr: Die Auslosung ist durch! Deutschland geht einer Hammergruppe aus dem Weg. Gruppe B und D haben es allerdings in sich: Einerseits spielen Spanien, Kroatien, Italien und Albanien gegeneinander. Österreich bekommt es neben den Niederlanden und Frankreich mit dem Sieger des Playoff-Pfads A zu tun. Das bedeutet: Das Team von Ralf Rangnick trifft entweder auf Polen, Estland, Wales oder Finnland.

Update, 18.47 Uhr: DIE SCHWEIZ KOMPLETTIERT DIE DEUTSCHE GRUPPE! Brian Laudrup zieht die Nati für Gruppe A. Deutschland hat heute durchaus Losglück.

Update, 18.47 Uhr: Als Nächstes folgt der dritte deutsche Gegner

Update, 18.45 Uhr: In Gruppe D bahnt sich eine Hammergruppe an: Frankreich und Österreich haben die Niederlande zugelost bekommen. Außerdem trifft unter anderem Kroatien auf Spanien. England und Dänemark in Gruppe C haben ein vermeintlich leichtes Los mit Slowenien.

Gegen Schottland zum Auftakt: Deutschlands erste zwei EM-Gruppengegner ausgelost

Update, 18.42 Uhr: Damit steht auch das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft fest: Am 14. Juni trifft Deutschland in München auf die Schotten.

Update, 18.41 Uhr: SCHOTTLAND IST DER ZWEITE DEUTSCHE GEGNER!

Update, 18.40 Uhr: Auch die anderen Lose aus Topf 2 sind gezogen. Unter anderem trifft Österreich auf Frankreich, Dänemark auf England und die Türkei muss gegen Portugal ran.

Update, 18.38 Uhr: Ein starkes Los für die Nagelsmann-Elf. Bereits bei der EM 2020 ging es in der Gruppe gegen Ungarn, damals trennten sich beide Mannschaften in München 2:2

Update, 18.36 Uhr: ES IST UNGARN! Deutschland trifft auf die ungarische Nationalelf.

Update, 18.35 Uhr: Gleich erfahren wir, auf wen Deutschland trifft.

Update, 18.34 Uhr: Während Belgien Gruppe E anführt, nimmt Portugal die dritte Stelle in Gruppe F ein.

Update, 18.33 Uhr: England kommt in Gruppe C, an vierte Stelle. Frankreich geht in Gruppe D, ebenfalls auf der vierten Position.

Update, 18.24 Uhr: Kurz zuvor wird noch ausführlich das Prozedere der Auslosung erklärt.

Update, 18.23 Uhr: Wie bei jeder UEFA-Auslosung tritt nun unmittelbar vor Beginn Giorgio Marchetti auf die Bühne. Die Ziehung beginnt gleich!

Update, 18.21 Uhr: Daraufhin werden musikalische Acts, die für den offiziellen EM-Song sorgen werden, vorgestellt. Fans dürfen sich auf eine Zusammenarbeit von OneRepublic, Meduza und Kim Petras freuen.

Update, 18.18 Uhr: Nach und nach trudeln jetzt alle EM-Losfeen auf die Bühne. Blaise Matuidi, Sami Khedira, Tomas Rosicky, David Silva, Brian Laudrup und Ricardo Quaresma stoßen dazu. Zehn ehemalige Spieler fungieren somit als Losfeen.

Update, 18.17 Uhr: Als Nächstes kommt eine echte EM-Legende dazu: Angelos Charisteas, der 2004 das Finale zugunsten von Griechenland entschied. Außerdem tritt Steve McManaman auf.

Update, 18.16 Uhr: Torwart-Legende Gianluigi Buffon trägt den EM-Pokal auf die Tribüne. Außerdem spricht er über den Titelverteidiger, für den er auch zahlreiche Spiele absolvierte: Italien.

Update, 18.13 Uhr: Das musikalische Vorprogramm ist vorbei. Sedlaczek und Pinto führen ihre Moderation fort und leiten zur definitiven Auslosung über.

Update, 18.11 Uhr: Begleitet wird die prominente Performance im Hintergrund von Bildern vergangener Europameisterschaften.

Update, 18.05 Uhr: Das Vorprogramm der Zeremonie beginnt. Nach einer kurzen Anmoderation von Esther Sedlaczek und Pedro Pinto starten die musikalischen Acts ihre Darbietung. Star-Tenor Jonas Kaufmann, Geiger David Garrett und das nationale Jazz- und Jugendorchester treten auf. Unterstützt werden sie vom nationalen Jugendchor.

Update, 18.01 Uhr: Inzwischen sind zahlreiche prominente Gäste eingetroffen. Viele Nationaltrainer und Stars mit EM-Vergangenheit – darunter Luis Figo – versammeln sich in der Elbphilharmonie

Update, 17.45 Uhr: Die Spannung steigt! In rund 15 Minuten beginnt die Auslosung der Gruppenphase der EM in Deutschland 2024. Alles ist angerichtet. Gleich zeigt sich: Auf wen trifft Deutschland in der Vorrunde?

DFB-Sportdirektor Rudi Völler (l.) und Bundestrainer Julian Nagelsmann (r.) vor der Auslosung in Hamburg. © Christian Charisius/dpa

Lahm vor Ziehung der EM-Gruppen voller Vorfreude: „Man weiß nicht, was passiert“

Update, 17.38 Uhr: Unmittelbar vor Beginn der Ziehung äußerte sich Philipp Lahm, Chef des Organisationskomitees der EM 2024, am RTL-Mikrofon: „Das Turnier wird greifbarer heute“, sagte der Weltmeister von 2014.

„Das Schöne an einer Auslosung ist: Man weiß nicht, was passiert“, blickte die Bayern-Legende gespannt auf die um 18 Uhr startende Zeremonie. Bei der letzten Ziehung einer EM-Gruppenphase Ende November 2019 war Lahm selbst noch Losfee.

Update, 17.28 Uhr: In EM-Vorrunden traf die DFB-Elf bislang am häufigsten auf Portugal und die Niederlande. Je viermal mussten sich deutsche Mannschaften der „Seleção das Quinas Tugas“ sowie der „Oranje“ stellen.

Zu einem Gruppenduell mit den Portugiesen wird es bei der Heim-EM im kommenden Jahr sicher nicht kommen. Die Mannschaft von Roberto Martinez befindet sich im selben Lostopf wie Deutschland. Dass die Nagelsmann-Elf auf die Niederlande trifft, ist allerdings möglich – sie befinden sich in Topf 3.

Nagelsmann kommt rechtzeitig an – kuriose Auslosung vor letzter Heim-EM 1988

Update, 16.58 Uhr: Julian Nagelsmann ist rechtzeitig zur Auslosung in Hamburg eingetroffen. Der DFB bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Ankunft des Bundestrainers in der Hansestadt am Nachmittag. Der 36-Jährige hatte am Morgen aufgrund der Schneefälle in München nicht wie erwartet per Flugzeug anreisen müssen und war daraufhin auf ein Auto umgestiegen.

Inzwischen teilte der offizielle X-Kanal der Europameisterschaft auch ein Video, auf dem Nagelsmann gemeinsam mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler an der Elbphilharmonie ankommt.

Update, 16.14 Uhr: Die heutige Auslosung gibt Anlass zu einer Rückschau auf die bislang einzige Austragung der EM-Endrunde in Deutschland 1988. Die Auslosung der Gruppenphase fand damals in Düsseldorf statt. Losfee war der achtjährige Sohn von Ex-Nationalspieler Uli Stielike – ein Szenario, das heute undenkbar wäre.

Stielikes Sprössling brachte dem DFB-Tross allerdings kein Glück. Italien, Spanien und Dänemark hießen die namhaften Gegner. Trotzdem schloss die Mannschaft von Teamchef Franz Beckenbauer die Hammergruppe auf Platz eins ab und scheiterte erst im Halbfinale am späteren Europameister, den Niederlanden. Mit wem es die Nagelsmann-Elf in rund sechs Monaten zu tun bekommt, zeigt sich heute ab 18 Uhr.

Zahlreiche Europameister sind Losfeen – Auslosung der EM-Vorrunde im Live-Ticker

Update, 14.52 Uhr: Inzwischen stehen auch die Losfeen für die Zeremonie am Abend fest. Wie bei offiziellen Auslosungen üblich, geben sich einige Fußball-Legenden die Ehre. Zehn sind es an der Zahl, angeführt von Ex-DFB-Kicker Sami Khedira. Außerdem sind vier Europameister am Start. Der Spanier David Silva, Gewinner der Turniere 2008 und 2012, Brian Laudrup (EM-Sieger mit Dänemark 1992) und Ricardo Quaresma, der 2016 den Pokal mit Portugal hochhielt, zählen zur Runde. Und auch Ex-Bundesliga-Star Angelos Charisteas, der Griechenland 2004 im Finale gegen Portugal sensationell zum Titel schoss, ist als Losfee angekündigt.

Auch die weiteren Beteiligten sind keine Unbekannten. Gianluigi Buffon (Italien), der frühere Dortmunder Tomas Rosicky (Tschechien), Blaise Matuidi (Frankreich), Wesley Sneijder (Niederlande) und Steve McManaman (England) bestimmen ab 18 Uhr, wie die sechs Gruppen der Europameisterschaft aussehen werden.

Update, 13.56 Uhr: Bundestrainer Julian Nagelsmann verbringt die Stunden vor der Auslosung im Auto. Nachdem der Flug des 36-Jährigen von München nach Frankfurt gestrichen wurde, legt er die rund 800 Kilometer lange Strecke mit dem PKW zurück. Wie der DFB auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mitteilte, soll der Trainer rechtzeitig zur Auslosung in Hamburg vor Ort sein.

EM-Auslosung: Bundeskanzler Scholz verfolgt Zeremonie „mit großer Neugier“

Update, 12.59 Uhr: In fünf Stunden geht‘s los, dann werden die EM-Gruppen für das Turnier in Deutschland ausgelost. Das Ambiente ist schon mal sehr festlich, wie auf dem DFB-Beitrag bei X (vormals Twitter) zu sehen ist.

Update, 11.58 Uhr: Auch Bundeskanzler Olaf Scholz verfolgt die Auslosung „mit großer Neugier“. Scholz sei „gespannt, welche Teams in der Gruppenphase aufeinandertreffen und gegen wen unsere Nationalmannschaft antreten wird“, wird der 65-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert. Auch wenn Scholz am Abend nicht in der Elbphilharmonie vor Ort sein wird, bekräftigte er die Vorfreude der Bundesregierung auf das Heim-Turnier. „Wenn sich alle Fans bei uns daheim fühlen, egal, woher sie kommen, egal, wen sie lieben und woran sie glauben, dann wird ein Turnier zum Heimspiel für Europa“, sagte der Kanzler.

Update, 11.12 Uhr: Eine Gruppen-Auslosung für die EM im eigenen Land ohne den Trainer der deutschen Nationalmannschaft? Kurz sah es so aus, denn Julian Nagelsmann ist aufgrund der Wettersituation am Flughafen München gestrandet. Wie der DFB mitteilte, soll er es trotzdem pünktlich zur Ziehung der Kugeln in die Hamburger Elbphilharmonie schaffen.

Erstmeldung vom 2. Dezember, 7.49 Uhr: Hamburg – Am Samstagabend richten sich sämtliche Augen der Fußball-Welt auf die Hamburger Elbphilharmonie. Denn dort findet ab 18 Uhr die Auslosung der Vorrunde der Fußball-EM 2024 statt (alles Wichtige zum Ablauf der Zeremonie). Dabei entscheidet sich auch für die gastgebende deutsche Nationalmannschaft, mit wem sie es in der Gruppenphase zu tun bekommt. Der DFB-Elf drohen allerdings schwere Gegner.

Auslosung der EM-Vorrunde im Live-Ticker: Deutschland droht Hammergruppe

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann eröffnet das Turnier am 14. Juni mit dem Auftaktspiel in München. Auf wen das DFB-Team dann sowie in den beiden weiteren Gruppenspielen (am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt) trifft, zeigt sich am Samstag (hier finden Sie alle Infos zur TV-Übertragung).

Die 24 teilnehmenden Nationen sind auf vier Lostöpfe à sechs Mannschaften verteilt. Als Gastgeberrolle befindet sich Deutschland im ersten Topf. Dadurch steht bereits vorab fest, dass die DFB-Elf EM-Favoriten wie Frankreich, England und Spanien frühestens im Achtelfinale begegnet. Dennoch warten starken potenzielle Gegner auf Nagelsmanns Schützlinge.

Auf wen trifft die deutsche Nationalelf in der Gruppenphase der Heim-EM im nächsten Jahr? Das zeigt sich am Samstagabend bei der Auslosung in Hamburg. © Schüler / Imago

EM-Auslosung live: Auf wen könnte die DFB-Elf treffen?

Die deutsche Nationalelf könnte sich in einer echten Hammergruppe A mit Österreich, den Niederlanden und dem amtierenden Europameister Italien wiederfinden. Auch Duelle mit Angstgegner Türkei, dem WM-Dritten Kroatien und der Schweiz sind möglich. Allerdings stehen die Chancen auch nicht schlecht, dass die DFB-Elf auf vermeintlich schwächere Nationen wie Rumänien, Slowenien und Serbien trifft. Die drei letzten Teams in Lostopf 4 werden erst im März über Playoffs bestimmt. Daher ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass sich der vierte deutsche Gruppengegner erst im Frühjahr offenbart.

Am Samstagabend wissen wir mehr. Nach einem musikalischen Vorprogramm mit Auftritten von Geigen-Virtuose David Garrett und Star-Tenor Jonas Kaufmann beginnt um 18 Uhr die lang erwartete Auslosung. Wer Deutschland dabei Glück bringen soll, steht jedoch noch nicht fest. Sicher ist aber bereits, dass Esther Sedlaczek die Veranstaltung moderieren wird.

Verfolgen Sie die Auslosung der Gruppen der EM 2024 am Samstag ab 18 Uhr hier im Live-Ticker. (wuc)