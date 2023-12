Auslosung der EM-Vorrunde im Live-Ticker: Deutschland droht Hammergruppe

Von: Christoph Wutz

Drucken Teilen

Rund ein halbes Jahr vor Beginn der Heim-EM 2024 wird die Vorrunde ausgelost. Deutschland droht eine Hammergruppe. Die Ziehung im Live-Ticker.

Auslosung der Gruppen der Fußball-EM 2024 in Deutschland | Samstag, 18 Uhr

EM-Vorrunden-Ziehung im Live-Ticker: Deutschland droht Hammergruppe

Der Live-Ticker wird laufend aktualisiert.

Hamburg – Am Samstagabend richten sich sämtliche Augen der Fußball-Welt auf die Hamburger Elbphilharmonie. Denn dort findet ab 18 Uhr die Auslosung der Vorrunde der Fußball-EM 2024 statt (alles Wichtige zum Ablauf der Zeremonie). Dabei entscheidet sich auch für die gastgebende deutsche Nationalmannschaft, mit wem sie es in der Gruppenphase zu tun bekommt. Der DFB-Elf drohen allerdings schwere Gegner.

Auslosung der Gruppenphase der EM 2024 in Deutschland Lostopf 1 Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England Lostopf 2 Österreich, Ungarn, Dänemark, Albanien, Rumänien, Türkei Lostopf 3 Schottland, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Niederlande, Kroatien Lostopf 4 Italien, Serbien, Schweiz, drei Play-off-Sieger (Entscheidung im März)

Auslosung der EM-Vorrunde im Live-Ticker: Deutschland droht Hammergruppe

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann eröffnet das Turnier am 14. Juni mit dem Auftaktspiel in München. Auf wen das DFB-Team dann sowie in den beiden weiteren Gruppenspielen (am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt) trifft, zeigt sich am Samstag (hier finden Sie alle Infos zur TV-Übertragung).

Die 24 teilnehmenden Nationen sind auf vier Lostöpfe à sechs Mannschaften verteilt. Als Gastgeberrolle befindet sich Deutschland im ersten Topf. Dadurch steht bereits vorab fest, dass die DFB-Elf EM-Favoriten wie Frankreich, England und Spanien frühestens im Achtelfinale begegnet. Dennoch warten starken potenzielle Gegner auf Nagelsmanns Schützlinge.

Auf wen trifft die deutsche Nationalelf in der Gruppenphase der Heim-EM im nächsten Jahr? Das zeigt sich am Samstagabend bei der Auslosung in Hamburg. © Schüler / Imago

EM-Auslosung live: Auf wen könnte die DFB-Elf treffen?

Die deutsche Nationalelf könnte sich in einer echten Hammergruppe A mit Österreich, den Niederlanden und dem amtierenden Europameister Italien wiederfinden. Auch Duelle mit Angstgegner Türkei, dem WM-Dritten Kroatien und der Schweiz sind möglich. Allerdings stehen die Chancen auch nicht schlecht, dass die DFB-Elf auf vermeintlich schwächere Nationen wie Rumänien, Slowenien und Serbien trifft. Die drei letzten Teams in Lostopf 4 werden erst im März über Playoffs bestimmt. Daher ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass sich der vierte deutsche Gruppengegner erst im Frühjahr offenbart.

Am Samstagabend wissen wir mehr. Nach einem musikalischen Vorprogramm mit Auftritten von Geigen-Virtuose David Garrett und Star-Tenor Jonas Kaufmann beginnt um 18 Uhr die lang erwartete Auslosung. Wer Deutschland dabei Glück bringen soll, steht jedoch noch nicht fest. Sicher ist aber bereits, dass Esther Sedlaczek die Veranstaltung moderieren wird.

Verfolgen Sie die Auslosung der Gruppen der EM 2024 am Samstag ab 18 Uhr hier im Live-Ticker. (wuc)