Live-Ticker: Halbfinal-Auslosung der Champions League und Europa League

Nyon - Es geht um die Tickets für die Endspiele. Am Freitag finden die Auslosungen für die Halbfinals der Champions League und der Europa League statt. Wir berichten im Live-Ticker.

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Auslosung der Halbfinals der UEFA Champions League und der UEFA Europa League! Diese finden am Freitag ab 12.00 Uhr in Nyon statt. Nach den Viertelfinal-Partien stellt sich die Frage: Welche Teams müssen in den Halbfinal-Duellen gegeneinander antreten? Es geht schließlich um den Einzug in die jeweiligen Endspiele. Wir berichten im Live-Ticker von der Auslosung, bei uns verpassen Sie nichts.

Halbfinale der Champions League: Diese Teams sind dabei

Die Halbfinals der Champions League finden am 2. und 3. Mai und am 9. und 10. Mai statt. Das Finale steigt am am 3. Juni im Millenium Stadium in Cardiff (Wales). Folgende Mannschaften stehen im Halbfinale der Saison 2016/17:

Real Madrid

Atlético Madrid

Juventus Turin

AS Monaco

Halbfinale der Europa League: Diese Teams sind dabei

+ © dpa Die Halbfinals der Europa League finden am 4. Mai und am 11. Mai statt. Das Finale der Europa League am 24. Mai in der Friends Arena in Solna (Schweden). Folgende Mannschaften stehen im Halbfinale der Saison 2016/17: