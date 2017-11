Auslosung zur WM 2018: Termin steht fest - Wer trifft auf Jogi?

Auslosung zur WM 2018: Bei der Gruppen-Auslosung im Dezember 2017 wird werden Deutschland die Vorrunden-Gegner zugewiesen. Der TV-Termin steht bereits fest.

München/Moskau - Die WM 2018 rückt näher, die Spannung steigt. Wer schafft den Sprung in den Kader von Bundestrainer Joachim Löw? Bevor Löw aber das Aufgebot bekannt gibt, stellt sich noch die essentielle Frage: Welche Gegner warten auf die DFB-Elf in Russland? Das müssen Sie zur Auslosung wissen.

Termin für die WM-Auslosung 2018: Wann wird gelost?

Am Freitag, 1.Dezember 2017, hat das Warten endlich ein Ende. Dann sorgt die Fifa für Klarheit. Die Auslosung der WM-Gruppenphase findet im Staatlichen Kremlpalast in Moskau statt. Um punkt 16.00 Uhr (MESZ) startet die Auslosung.

WM-Auslosung 2018: Wird die Auslosung live im TV ausgestrahlt?

Eines ist sicher: Die WM-Auslosung wird in den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein. ARD und ZDF haben ja die Übertragungsrechte für die Spiele der Weltmeisterschaft in Russland:Mittlerweile ist auch klar: Das ZDF wird die WM-Auslosung am 1. Dezember live in der Sendung „Sport Extra“ übertragen. Die Übertraguzng läuft von 16.15 Uhr bis 17.05 Uhr. Durch die Sendung führt Sven Voss, die Auslosung wird kommentiert von Béla Réthy. Insgesamt strahlen über 190 Länder die Auslosung live aus.

Wird die WM-Auslosung auch im Live-Stream übertragen

Ja. Das ZDF bietet einen Live-Stream zur Übertragung der Auslosung für die WM 2018 an. Der Livestream wird in der ZDF-Mediathek abrufbar sein.

Auslosung für die WM 2018: Welche Duelle sind möglich?

Erstmals spielen bei der Auslosung für die WM 2018 geografische Merkmale keine Rolle mehr. Statt wie bisher üblich ein Topf pro Kontinentalverband - alle asiatischen Teams in einem Topf - ergibt sich die Zusammensetzung ausschließlich aus der Fifa-Weltrangliste. Im ersten Lostopf sind neben Gastgeber Russland somit die sieben führenden Nationen der Weltrangliste vertreten. Die restlichen Länder werden nach ihrer Platzierung auf die verbleibenden drei Lostöpfe verteilt.

Damit keine Gruppe aus mehreren Mannschaften eines Kontinents besteht, darf laut Fifa-Regularien pro Gruppe nur eine Mannschaft je Kontinent vorkommen. Die Europäer stellen dabei eine Ausnahme dar: Sie dürfen zweimal vertreten sein.

Durch den veränderten Modus könnte es eventuell zu Komplikationen bei der Auslosung kommen.

Auslosung für die WM 2018: Die Lostöpfe im Überblick

32 Teams streiten sich in Russland um den Titel. Doch wem droht bereits in der Gruppe ein echtes Hammer-Los? Die Zusammensetzung der Töpfe lässt eine erste wage Prognose zu. Während die Mannschaften in Topf eins: Deutschland, Gastgeber Russland, Brasilien, Portugal, Argentinien, Belgien, Polen und Frankreich die Köpfe ihrer jeweiligen WM-Gruppe stellen und somit weitestgehend verschont bleiben könnten, drohen anderen Teams, bereits in der Gruppe auf echte Kaliber zu treffen.

Beispielsweise die Schweden, die in Italien eine wahre Fußball-Depression ausgelöst haben, könnten bereits in ihrer Gruppe auf Brasilien, Spanien und Nigeria treffen.

Auslosung für die WM 2018: Auf wen kann Deutschland treffen?

Auch wenn der Weltmeister von der Spitze der Weltrangliste grüßt, schwere Brocken in der Gruppenphase sind dennoch möglich. Mit Spanien, England und Uruguay tummeln sich reihenweise namhafte Gegner im zweiten Lostopf. Indes bietet auch der dritte Lostopf einige brisante Duelle. Eiskalte Isländer, Italien-Bezwinger Schweden müssen erstmal bezwungen werden.

