Australien gegen England live im TV und Stream: Hier läuft das Halbfinale der Frauen-WM

Von: Niklas Kirk

Im zweiten Halbfinale der Frauen-Fußballweltmeisterschaft trifft Co-Gastgeber Australien auf England. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Sydney – Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland biegt auf die Zielgeraden ein. Dabei sorgt vor allem Co-Gastgeber Australien durch den bisherigen Turnierverlauf für Furore. Im Halbfinale treffen die „Matildas“ jetzt auf Favorit England.

Wer zeigt Australien gegen England im TV und Live-Stream? Hier sehen Sie die Frauen-WM

Die Partie zwischen Australien und England steigt am 16. August . Anstoß ist um 12.00 Uhr (MESZ) .

. Anstoß ist um . Das WM-Spiel wird live in der ARD übertragen.

übertragen. Außerdem wird die Begegnung im Live-Stream bei sportschau.de gezeigt.

Halbfinale der Frauen-WM: Kann Australien auch gegen England überraschen?

Zum bisherigen Turnierhöhepunkt zählte für Australien das zuletzt gewonnene Viertelfinale. Hier schickte man am Sonntag (12. August) Mitfavorit Frankreich nach zähen 120 Minuten ohne Tor durch einen 7:6-Sieg im Elfmeterschießen auf die Heimreise. „Der Mut, die Courage, die alle gezeigt haben, ist unglaublich. Hier geht es nicht um die Medaille, hier geht es um das Herz, das schlägt. Und um das Herz, das in diesem Land schlägt“, lobte der schwedische Verbandscoach Tony Gustavsson seine Mädels in höchsten Tönen.

Ein weiterer Hochkaräter wartet nun im Halbfinale auf das Team um die Starspielerinnen Sam Kerr und Mary Fowler. Europameister England setzte sich bei seiner Viertelfinalbegegnung gegen Überraschungsteam Kolumbien durch. Wie schon im Achtelfinale gegen Nigeria mühten sich die „Lionesses“, siegten am Ende aber verdient mit 2:1. Neben Spanien, das Schweden am Dienstag (15. August) im ersten Halbfinale mit 2:1 besiegt hat, sind somit drei europäische Teams in der Runde der besten Vier vertreten.

Noch einen Sieg benötigen Australiens Fußballerinnen zum Finaleinzug. © Tertius Pickard/AP/dpa

Frauen-WM – Deutschland bereits in der Gruppenphase ausgeschieden

Für die Fans der DFB-Auswahl wird das Turnier jedoch auch als Enttäuschung in Erinnerung bleiben. Das Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg schied bereits in der Vorrunde aus. Nach einem ungefährdeten Auftaktsieg gegen Marokko folgten eine Niederlage gegen Kolumbien und ein Unentschieden gegen Südkorea. Zwar sprach Verbandspräsident Bernd Neuendorf der Trainerin unmittelbar nach der Schmach das Vertrauen aus, jedoch verdichteten sich Anzeichen über fehlende Harmonie im Mannschaftsgefüge.

Sportlich gefordert werden die DFB-Frauen wieder ab dem 22. September in der Nations League mit dem Auftaktspiel gegen Dänemark. Hier müssen wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation gesammelt werden. (nki)