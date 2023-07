Aktion geht nach hinten los: DFB-Kapitänin Popp macht Mitspielerinnen vor Frauen-WM Angst

Von: Luca Hartmann

Die DFB-Frauen sind ins WM-Abenteuer nach Australien gestartet. Vorher sorgte Kapitänin Alexandra Popp bei ihren Mitspielerinnen mit einer Präsentation für Aufsehen.

Frankfurt – Am Dienstagabend startete der DFB-Tross in Richtung Down Under zum großen WM-Abenteuer. Das deutsche Base Camp liegt in Wyong, im Bundesstaat New South Wales, rund 100 Kilometer von Sydney entfernt. Dort bereiten sich die Spielerinnen jetzt auf das erste WM-Spiel gegen Marokko (24. Juli, 10:30 deutsche Zeit) vor – und müssen sich dabei möglicherweise auch auf tierischen Besuch einstellen.

Alexandra Popp Geboren: 6. April 1991 (32 Jahre) Verein: VfL Wolfsburg Länderspiele: 128 (62 Tore) Kapitänin seit: 2019

DFB-Kapitänin Popp hält tierische Präsentation

Wie Popp selbst kurz vor dem Abflug verriet, hielt sie vor der Abreise eine Präsentation über die Tierwelt in Australien – und sorgte damit offensichtlich bei ihren Teamkolleginnen für Gänsehaut. „Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, um eine kleine Präsentation über die eine oder andere Tierart zu machen“, sagte die gelernte Tierpflegerin.

Die Kapitänin offenbarte, dass das offenbar nicht bei allen gut angekommen ist: „Koalas, unterschiedliche Arten von Kängurus und natürlich auch über das, was da auf uns zukommen kann: die giftigsten Tiere der Welt. Das kam nicht so gut an bei den Spielerinnen. Vielleicht habe ich da mehr Angst geweckt, als ich wollte“, erzählt Popp schmunzelnd. Vielleicht war auch das ein Grund, warum beim DFB-Flug nicht alles glatt lief.

DFB-Kapitänin Alexandra Popp erzählte ihren Teamkolleginnen vor der Reise nach Australien von den giftigsten Tieren in Down Under. © IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / blickwinkel

Vor WM-Start: Bundestrainerin Voss-Tecklenburg will auf Spinnen-Jagd gehen

Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat vor dem Abflug verraten, dass die australische Tierwelt ein großes Thema in der internen WhatsApp-Gruppe ist. „In den ersten Tagen, wenn es darum geht, uns wach zuhalten, wollen wir ein bisschen was an Freizeit-Aktivitäten anbieten. Etwa Känguru-Besuche, vielleicht auch Spinnen-Jagen. Vielleicht läuft eine mit Pfeil und Bogen herum“, scherzte Voss-Tecklenburg.

Tatsächlich erwarten das DFB-Team in Australien nicht nur Kängurus und Koalas, sondern auch einige der giftigsten Tiere der Welt. Beispielsweise kann ein Biss der giftigen Trichternetzspinne tödlich sein. Außerdem ist im australischen Outback die Taipan-Schlange zu finden, die als giftigste und gefährlichste Schlange der Welt gilt. Dass die Spielerinnen jedoch wirklich auf eins der Tiere stoßen sollten, gilt als unwahrscheinlich.

Deutschland will um WM-Titel mitspielen

Die Frauen-Nationalmannschaft, die laut einer neusten Umfrage auch beliebter ist als die DFB-Männer, will beim Turnier in Australien und Neuseeland um den Titel mitspielen. Auch wenn die Testspiele vor dem Turnier (2:1 Sieg gegen Vietnam und 2:3 Niederlage gegen Sambia) wenig Hoffnung machen. Voss-Tecklenburg hofft auf eine Leistungssteigerung ihrer Spielerinnen.

Für das anstehende Turnier ist die Nationaltrainerin dennoch optimistisch: „Ich bin total optimistisch, weil ich unseren Spielerinnen und der Mannschaft vertraue. Ich hoffe, dass wir in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen“, sagte die 55-Jährige bei der ARD. Nach dem Auftaktspiel gegen Marokko treffen die DFB-Frauen in der Vorrunde noch auf Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August). (luha)