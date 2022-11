Avram Glazer: „Wünsche Ronaldo viel Glück für die Zukunft“

Teilen

Avram Glazer steht auf der Tribüne des Old Traffords in Manchester. © Peter Powell/dpa

Einer der umstrittenen Inhaber des englischen Fußball-Clubs Manchester United hat sich in einem spontanen TV-Interview zurückhaltend zur Zukunft und einem möglichen Verkauf des Rekordmeisters geäußert.

Manchester - „Wie wir gestern angekündigt haben, hat der Vorstand einen Prozess durchlaufen und entschieden, dass wir uns verschiedene strategische Alternativen anschauen“, sagte Avram Glazer dem Sender Sky News auf die Frage, warum jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Verkauf sei. „Wir werden sehen, wohin uns das hinführt.“

TV-Reporter hatten Glazer in seiner Heimat West Palm Beach in Florida auf der Straße angesprochen. Zur Kritik von Cristiano Ronaldo, der der Glazer-Familie vorgeworfen hatte, sie interessierten sich nicht für den Club, sagte der 62-Jährige: „Ronaldo ist ein großartiger Manchester-United-Spieler, ich schätze ihn für alles, was er für den Verein getan hat, und wünsche ihm viel Glück für die Zukunft.“

Manchester United hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass die Inhaber über einen Verkauf des Clubs nachdenken. Wenige Stunden zuvor hatte Man United die Trennung von Cristiano Ronaldo bekannt gegeben, eine Konsequenz aus einem TV-Interview, in dem der 37-Jährige scharfe Vorwürfe gegen den Verein und die Verantwortlichen erhoben hatte. dpa