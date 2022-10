Ballon d‘Or 2022 live im TV und Live-Stream: Alle Nominierten im Überblick

In Paris wird am Montag der Ballon d‘Or 2022 vergeben. Auch zwei Deutsche sind unter den Nominierten. So sehen Sie die Weltfußballer-Wahl im TV und Live-Stream.

Paris - Wer wird Weltfußballer des Jahres 2022 und bekommt den begehrten Ballon d‘Or überreicht? Diese Frage wird am Montagabend in Paris beantwortet. Als Favorit gilt der französische Stürmer Karim Benzema von Real Madrid. Vorjahressieger Lionel Messi, der die Trophäe bereits sieben Mal gewinnen konnte, ist erstmals seit 2005 nicht nominiert.

Der Ballon d‘Or wird von der französischen Fachzeitschrift France Football verliehen. An der Abstimmung nehmen internationale Journalisten teil und zwar nur je einer aus den laut FIFA-Weltrangliste besten 100 Nationen (Männer) beziehungsweise 50 Nationen (Frauen). Neu in diesem Jahr ist, dass nicht mehr das Kalenderjahr bewertet wird, sondern die zurückliegende Spielzeit. Somit sind für den Ballon d‘Or 2022 die Leistungen aus der Saison 2021/22 entscheidend.

Ballon d‘Or 2022: Wann findet die Weltfußballer-Wahl statt?

Der Gewinner des Ballon d‘Or 2022 wird am Montag, den 17. Oktober gekürt. Die Gala findet im Théâtre du Châtelet in der französischen Hauptstadt Paris statt und beginnt um ca. 20.30 Uhr.

Im Folgenden finden Sie die 30 nominierten Spieler für den Ballon d‘Or sowie die 20 nominierten Spielerinnen für den Ballon d‘Or Féminin. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sind jeweils zwei Deutsche dabei: Joshua Kimmich vom FC Bayern und Antonio Rüdiger von Real Madrid sowie Alexandra Popp und Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg.

Ballon d‘Or 2022: Das sind die 30 Nominierten

Position Spieler Verein Tor Thibaut Courtois Real Madrid Mike Maignan AC Mailand Abwehr Trent Alexander-Arnold FC Liverpool João Cancelo Manchester City Antonio Rüdiger Real Madrid Virgil van Dijk FC Liverpool Mittelfeld Casemiro Manchester United Kevin De Bruyne Manchester City Fabinho FC Liverpool Joshua Kimmich FC Bayern München Luka Modric Real Madrid Angriff Karim Benzema Real Madrid Luis Díaz FC Liverpool Phil Foden Manchester City Erling Haaland Manchester City Sebastien Haller Borussia Dortmund Harry Kane Tottenham Hotspur Rafael Leão AC Mailand Robert Lewandowski FC Barcelona Riyad Mahrez Manchester City Sadio Mané FC Bayern München Kylian Mbappé Paris Saint-Germain Christopher Nkunku RB Leipzig Darwin Núñez FC Liverpool Cristiano Ronaldo Manchester United Mohamed Salah FC Liverpool Bernardo Silva Manchester City Heung-Min Son Tottenham Hotspur Vinicius Junior Real Madrid Dusan Vlahovic Juventus Turin

Ballon d‘Or Féminin: Diese 20 Spielerinnen sind nominiert

Position Spielerin Verein Tor Christiane Endler Olympique Lyon Abwehr Selma Bacha Olympique Lyon Millie Bright FC Chelsea Lucy Bronze FC Barcelona Wendie Renard Olympique Lyon Mittelfeld Aitana Bonmatí FC Barcelona Catarina Macário Olympique Lyon Lena Oberdorf VfL Wolfsburg Alexia Putellas FC Barcelona Angriff Kadidiatou Diani Paris Saint-Germain Ada Hegerberg Olympique Lyon Sam Kerr FC Chelsea Marie-Antoinette Katoto Paris Saint-Germain Beth Mead FC Arsenal Vivianne Miedema FC Arsenal Alex Morgan San Diego Wave Asisat Oshoala FC Barcelona Alexandra Popp VfL Wolfsburg Trinity Rodman Washington Spirit Fridolina Rolfö FC Barcelona

Gala von France Football in Paris: Welche Trophäen werden am 17. Oktober noch vergeben?

Kopa Trophy (benannt nach Raymond Kopa) für den besten Spieler unter 21 Jahren

(benannt nach Raymond Kopa) für den besten Spieler unter 21 Jahren Yashin Trophy (benannt nach Lev Yashin) für den besten Torhüter der Saison

(benannt nach Lev Yashin) für den besten Torhüter der Saison Müller Trophy (benannt nach Gerd Müller) für den Spieler, der in der vergangenen Saison für Klub und Nationalmannschaft die meisten Tore erzielt hat

Nominiert für die Kopa Trophy sind Jude Bellingham, Karim Adeyemi (beide Borussia Dortmund), Jamal Musiala, Ryan Gravenberch (beide FC Bayern München), Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Gavi (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG) und Bukayo Saka (FC Arsenal). Die bisherigen Gewinner waren Kylian Mbappé (2018), Matthijs de Ligt (2019) und Pedri (2021).

Chancen auf die Yashin Trophy haben in diesem Jahr folgende Torhüter: Alisson (FC Liverpool), Yassine Bounou (FC Sevilla), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Mike Maignan (AC Mailand), Edouard Mendy (FC Chelsea), Manuel Neuer (FC Bayern München), Jan Oblak (Atlético Madrid), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) und Hugo Lloris (Tottenham Hotspur). Die bisherigen Sieger dieser Auszeichnung waren Alisson (2019) und Gianluigi Donnarumma (2021).

Die Müller Trophy zu Ehren des am 15. August 2021 verstorbenen Gerd Müller wird erst zum zweiten Mal verliehen. Im letzten Jahr ging sie an den polnischen Torjäger Robert Lewandowski, der damals noch für den FC Bayern knipste.

Wo läuft die Verleihung des Ballon d‘Or 2022 live im TV und im Live-Stream?

Die rund 90 minütige Veranstaltung im Pariser Théâtre du Châtelet wird am 17. Oktober live von Sky auf dem Sender Sky Sport News ausgestrahlt. Rund eine halbe Stunde vor Beginn der Gala stimmt der Pay-TV-Anbieter ab 20 Uhr die Zuschauer auf die Weltfußballer-Wahl ein.

Alternativ zur TV-Übertragung gibt es auch einen Live-Stream auf skysport.de. Kunden können den Ballon d‘Or zudem über das Streamingportal Sky Go oder WOW (ehemals Sky Ticket) live verfolgen.

