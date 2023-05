Barça gewinnt gegen Osasuna und steht kurz vor Titel

Barcelonas Jordi Alba (2.v.l) jubelt nach dem Führungstreffer seiner Mannschaft. © Joan Monfort/AP

Spitzenreiter FC Barcelona hat auf dem Weg zur spanischen Fußball-Meisterschaft einen mühevollen Heimsieg gefeiert und kann den Titel schon am kommenden Wochenende perfekt machen.

Barcelona - Im Spiel der Primera División gegen CA Osasuna gelang ein 1:0 (0:0)-Sieg durch ein spätes Tor von Jordi Alba (85.). Nach der Roten Karte gegen Jorge Herrando (27. Minute) spielte Barcelona mehr als eine Stunde in Überzahl, tat sich aber schwer gegen die tapfer verteidigenden Gäste. Der deutsche Barça-Torhüter Marc-André ter Stegen hatte wenig zu tun.

Real Madrid mit den deutschen Profis Antonio Rüdiger und Toni Kroos verlor danach sein Auswärtsspiel bei Real Sociedad San Sebastian 0:2 (0:0) und hat fünf Spieltage vor Schluss 14 Punkte Rückstand. Verteidiger Dani Carvajal sah in der zweiten Hälfte die Gelb-Rote Karte.

Atletico Madrid spielt am Mittwochabend und kann bei einem Sieg gegen den FC Cadiz nun an Real vorbeiziehen auf Rang zwei. Atletico hätte dann weiter 13 Punkte Rückstand auf Barcelona. Je nach Ausgang der Partien am kommenden Wochenende kann der FC Barcelona die spanische Meisterschaft bereits vier Spieltage vor Schluss entscheiden. dpa