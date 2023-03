Barcelona gegen Real Madrid: Wo läuft der Clásico heute live im TV und Stream?

Top-Spiel am Sonntag

El Clásico: Der FC Barcelona empfängt heute Abend Real Madrid. Alle Infos zur Übertagung im TV und Stream.

Barcelona - Am 25. Spieltag der spanischen La Liga steht der Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid auf dem Programm. Anpfiff ist heute Abend, 19. März 2023, um 21 Uhr im Camp Nou in Barcelona.

Barca trifft auf Real Madrid: Clásico wird heute Abend bei DAZN übertragen

Das Kracher-Spiel ist live und exklusiv ab 21 Uhr bei DAZN zu sehen.

Die Vorberichte beginnen um 20.30.

Kommentiert wird das Spiel von Jan Platte zusammen mit Experte Felix Kroos.

Der Live-Stream von DAZN (Abo erforderlich) kann via Apple TV, Smart TV oder Fire TV Stick auch auf dem Fernseher empfangen werden.

Im linearen TV kann der Clasico auf dem Sender DAZN 1 ab 20.55 Uhr verfolgt werden.

Real im Clásico gegen Barcelona zum Siegen verdammt

Will Real noch ein Wörtchen im Titelkampf um die spanische Meisterschaft mitreden, so gibt es im heutigen 253. Clásico eigentlich nur die Option Sieg. Der Vorsprung Barcas auf die Königlichen beträgt vor Spielbeginn neun Punkte. Zuletzt konnte Real durchaus überzeugen und holte in der Liga einen 3:1-Sieg gegen Espanyol Barcelona und einen 1:0-Erfolg in der Champions League gegen Liverpool.

+ Zur 253. Clásico-Ausgabe empfängt Barcelona am Sonntagabend Real Madrid. © IMAGO/900/Cordon Press

Barcelona machte es zuletzt auch nicht allzu schlecht und holte drei Siege infolge, darunter auch einen knappen und schmeichelhaften 1:0-Sieg bei Real Madrid im Halbfinal-Hinspiel des Pokalwettbewerbs Copa del Rey. Sollten die Katalanen heute Abend die Partie für sich entscheiden können, so dürfte das Meisterschaftsrennen wohl entschieden sein.

Clasico zwischen Barca und Real: Die Übertragung im TV und Stream in der Übersicht

Begegnung FC Barcelona - Real Madrid Anpfiff 21.00 Uhr Stadion Camp Nou (Barcelona) TV DAZN 1 Live-Stream DAZN

Rubriklistenbild: © IMAGO/900/Cordon Press