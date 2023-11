Bas Dost aus Krankenhaus entlassen

Der frühere Bundesligastürmer Bas Dost (M) musste Ende Oktober nach einem Zusammenbruch auf dem Spielfeld reanimiert werden. © Ed Van De Pol/ANP/dpa

Der niederländische Fußball-Profi Bas Dost ist nach seinem Zusammenbruch während eines Spiels wegen eines entzündeten Herzmuskels aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 34 Jahre alte Stürmer setze seine Rehabilitation zu Hause fort, teilte sein Verein, die NEC Nijmegen, mit. Dost sei ein Defibrillator eingesetzt worden.

Nimwegen - „Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein und werde mich jetzt in Ruhe erholen“, sagte Dost der Mitteilung zufolge. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich in der vergangenen Zeit unterstützt haben. Wir wissen das sehr zu schätzen.“

Der frühere Bundesligaprofi des VfL Wolfsburg und von Eintracht Frankfurt war in der Schlussphase des Spiels Ende Oktober bei AZ Alkmaar zusammengebrochen und musste auf dem Spielfeld reanimiert werden. Danach war er ins Krankenhaus gebracht worden. Das Spiel war in der 90. Minute beim Stand von 2:1 für Nijmegen abgebrochen worden. Die Partie soll am 6. Dezember zu Ende gespielt werden. dpa