Weltmeister-Welle beim DFB? Einer will, einer schweigt

Von: Patrick Mayer

Drucken Teilen

Bastian Schweinsteiger deutet ein mögliches Comeback für Deutschland beim DFB an, während die Diskussionen um eine Rückkehr von Toni Kroos in die Nationalmannschaft laufen.

Frankfurt am Main – Gemeinsam machten sie Deutschland 2014 in Brasilien zum Weltmeister: Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos. Letzterer war damals junge 24. Heute ist der gebürtige Greifswalder der deutsche Spieler mit den meisten Champions-League-Siegen überhaupt, fünf an der Zahl.

Bastian Schweinsteiger: Weltmeister spricht plötzlich über Rückkehr zum DFB

Doch: Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt der Superstar von Real Madrid schon seit der EM 2021 nicht mehr. Wird sich das bald ändern? Vor der EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) im eigenen Land ist plötzlich eine Diskussion darüber entbrannt, ob der mittlerweile 33-Jährige nicht wieder in das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurückkehren sollte.

Schließlich kommt jene DFB-Elf nach den Niederlagen in den Testspielen gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) zum Jahreswechsel schwer angeschlagen daher. Zeitgleich hat sein Ex-Weggefährte Schweinsteiger Spekulationen zu einem möglichem Engagement beim DFB befeuert. Im Podcast „Phrasenmäher“ der Bild sagte der 39-jährige Oberbayer über künftige Ziele: „Vielleicht in irgendeiner Funktion mit der Nationalmannschaft in der Zukunft diesen goldenen WM-Pokal wieder einmal in den Händen zu halten.“

Prägten einst das DFB-Team: Bastian Schweinsteiger (li.) und Toni Kroos. © IMAGO / Insidefoto

Weltmeister-Welle beim DFB? Einer will, einer schweigt

Er wolle sich jetzt nicht anbieten, meinte der langjährige Spieler des FC Bayern weiter, „aber was ich sagen möchte, ist: Es hat mir unheimlich viel bedeutet, den Pokal in den Händen zu halten und nach Deutschland zu bringen – das war das schönste Gefühl meiner Karriere“, erklärte er: „Und diesen Moment wieder erleben zu können, wäre etwas ganz Besonderes für mich, steht aber derzeit nicht an.“

Und Kroos? Der Ostdeutsche steht bei 106 Länderspielen. Kommen im nächsten Jahr weitere hinzu? Die Debatte über dieses Szenario hat binnen kurzer Zeit bemerkenswert an Fahrt aufgenommen. „Das wäre ein ziemliches Titanic-Signal“, meinte etwa Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß in der Sendung „Sport und Talk im Hangar 7“ bei ServusTV. Der Madrilene sei „ein überragender Fußballer, aber ich glaube nicht, dass er den deutschen Fußball retten kann“, erklärte Hoeneß. Markant: Kroos hatte München 2014 nicht nur im Guten in Richtung spanischer Hauptstadt verlassen.

In der neuesten Folge seines Podcasts „Einfach mal Luppen“ vermied Kroos jetzt eine Stellungnahme. Das Jahr 2024 mit der Heim-EM, meinte er lachend, werde auf jeden Fall „spannend“ und „ereignisreich“. Es warteten „tolle Events, das muss man schon sagen, das kann man sich alles angucken“, sagte er. Weil Bruder Felix, mit dem er den Podcast macht, als Botschafter für die Handball-EM 2024 in Deutschland (10. Januar bis 28. Januar) fungiert, scherzte Kroos: „Ich mach‘ dann den Botschafter für die EM“ der Fußballer.

Weltmeister mit Deutschland: Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos und Thomas Müller (v.li.) 2014 in Brasilien. © IMAGO / Xinhua

Hoeneß und Matthäus sprechen über mögliches Kroos-Comeback beim DFB

Nicht nur Hoeneß ist indes skeptisch. „Wenn Kroos Außenverteidiger spielen könnte – okay. Aber im Mittelfeld hat die deutsche Mannschaft den geringsten Bedarf. So macht man ein Fass auf, das man gar nicht braucht“, schrieb dagegen Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner Kolumne für Sky: „Ein Abräumer vor der Abwehr ist Kroos auch nicht, aber wenn Nagelsmann plötzlich in Kroos die Holding Six sieht, wird es wieder viele Diskussionen geben.“

Jener Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ein Comeback des hochbegabten Mittelfeldstrategen jüngst im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF als „interessanten Gedanken“ bezeichnet. Eine solche Rückkehr hatte überhaupt erst Kroos‘ Mannschaftskollege bei Real Madrid und DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger ins Spiel gebracht.

Wenn Kroos Außenverteidiger spielen könnte – okay. Aber im Mittelfeld hat die deutsche Mannschaft den geringsten Bedarf. So macht man ein Fass auf, das man gar nicht braucht.

Comeback von Toni Kroos für Deutschland? Superstar von Real Madrid äußert sich

„Ich musste lange überlegen, er hat mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich selbst diesen Gedanken nicht hatte, der kam erst durch ihn (Rüdiger, d. Red.)“, erzählte Kroos kürzlich bei DAZN: „Dadurch habe ich überlegt und ihm eine Antwort darauf gegeben, die ich heute nicht geben kann.“ Wird er bei der EM 2024 gegen Schottland (14. Juni), Ungarn (19. Juni) und gegen die Schweiz (23. Juni) also im DFB-Kader stehen? (pm)