Eintracht-Juwel (17) sorgt für Furore: „Einer der interessantesten Außenverteidiger Deutschlands“

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat endlich wieder vielversprechende Talente in den eigenen Reihen. Einer davon ist der erst 17-jährige Elias Baum.

Frankfurt – Die U21 von Eintracht Frankfurt spielt als Aufsteiger bislang eine herausragende Saison in der Regionalliga Südwest. Daran ändert auch das 2:2 gegen Kellerkind TSV Schott Mainz am vergangenen Spieltag nichts. Nach 13 Partien liegt die SGE mit 22 Punkten auf Rang vier und hat lediglich vier Zähler Rückstand auf den SGV Freiberg an der Tabellenspitze.

Elias Baum Geboren: 26. Oktober 2005 (Alter 17 Jahre) Verein: Eintracht Frankfurt Position: Rechtsverteidiger

Eintracht Frankfurt mit zwei Top-Talenten in den eigenen Reihen

Ein Akteur der Mannschaft von Cheftrainer Kristjan Glibo ist der erst 17-jährige Elias Baum. „Er wird erst 18, aber wir haben ihn letztes Jahr schon in der U21 eingesetzt. Weil wir gesehen haben, was er mitbringt, und weil er uns einfach verstärkt. Er wird seinen Weg mit Sicherheit gehen“, sagte Glibo im Gespräch mit Bild über Baum.

„Elias ist in meinen und unseren Augen in Deutschland einer der interessantesten Außenverteidiger in seinem Jahrgang. Er bringt vieles mit“, so der Cheftrainer der SGE-U21 weiter. In der laufenden Saison absolvierte Baum bislang zehn Spiele in der Regionalliga Südwest, in denen er einen Treffer erzielte und drei weitere vorbereitete. Zwei Partien verpasste er, weil er mit der deutschen U17-Nationalmannschaft unterwegs war.

Elias Baum ist eines der größten Talente von Eintracht Frankfurt. © BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik/Imago

Neben Baum machte auch Nacho Ferri auf sich aufmerksam und kam sogar schon zu Einsätzen im Team von Dino Toppmöller. „Er ist ein typischer Stoßstürmer und für seine Größe sehr schnell, das sind schon mal zwei absolute Stärken“, lobt ihn Glibo und freut sich über seinen Durchbruch: „Das ist toll für den Jungen und für uns alle im NLZ. Das ist mutig von Dino – und ja, ich freue mich wirklich. Natürlich ist Nacho noch nicht fertig in seiner Entwicklung, das weiß er auch. Gerade im technischen Bereich, im Kombinieren, wollen wir ihn noch einen Schritt nach vorne bringen.“

Eintracht Frankfurt: Lob von Glibo für Ferri und Baum

„Am besten spielt man sich mit Leistung in den Fokus. Nacho hat in der vergangenen Saison 26 Tore und elf Vorlagen erzielt, da reden wir von einer sehr starken Bilanz. Jetzt sind es schon wieder sechs Tore in der Regionalliga. Du musst auf dich aufmerksam machen. Das gelingt gerade einigen Jungs bei uns“, so Glibo zur Bild.

Beide trainieren bereits bei den Profis mit und nach Nacho Ferri wird womöglich auch Elias Baum bald sein Debüt im deutschen Fußball-Oberhaus feiern, wenn er weiter konstant seine Leistungen auf dem Trainingsplatz und in der U21 bringt. (smr)