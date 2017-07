Baumann spricht Machtwort: Junuzovic bleibt bei Werder

Zlatko Junuzovic ist ein vielumworbener Spieler. Doch der Kapitän von Werder Bremen soll auch in Zukunft an der Weser spielen. Zumindest für ein Jahr.

Zell am Ziller - Kapitän Zlatko Junuzovic wird nach Vereinsangaben definitiv auch in der kommenden Saison beim SV Werder Bremen spielen. „Wir haben immer betont, dass Zlatko für uns ein ganz wichtiger Spieler ist und wir überhaupt keine Bestrebungen haben, ihn abzugeben“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann der Deutschen Presse-Agentur. „Deswegen wird das auch so sein, dass Zladdi in der kommenden Saison bei uns spielen wird.“

Der österreichische Mittelfeldspieler, dessen Vertrag im Sommer 2018 ausläuft, hatte zuletzt ein klares Bekenntnis zu Werder vermieden. Zwar hatte der 29-Jährige erst vor kurzem ein Angebot des türkischen Erstligisten Trabzonspor abgelehnt. Doch die Gespräche über eine Verlängerung seines Vertrags bei Werder stockten zuletzt. Medienberichten zufolge soll Werder ihm ein Angebot zu verringerten Konditionen gemacht haben, Baumann wollte das nicht bestätigen. Sollte eine Vertragsverlängerung nicht zustande kommen, könnte der Nationalspieler die Bremer im kommenden Sommer ablösefrei verlassen.

dpa