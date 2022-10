Elfmeter nach Abpfiff: Bayer Leverkusen erlebt Champions-League-Wahnsinn

Von: Fynn Walenziak

Teilen

Wahnsinn in der Champions League - Bayer Leverkusen kassiert nach Abpfiff einen Elfmeter. Torhüter Lukas Hradecky setzte dem Drama dann die Krone auf.

Madrid - In dieser Woche wurde der 5. Spieltag der Champions League ausgetragen. Gleich fünf deutsche Teams waren am Dienstag und Mittwoch im Einsatz. Darunter auch Bayer Leverkusen, das keine gute Saison spielt. Die Werkself gastierte am Mittwoch bei Atlético Madrid, das Spiel endete mit einem 2:2. Nach Spielschluss kam es zu einem Kuriosum, das es in der Geschichte der Königsklasse noch nie gab.

Lukas Hradecky Geboren: 24.11.1989 in Bratislava (Slowenien) Torwart Vertrag bei Bayer Leverkusen bis: 30.06.2026 Marktwert: 4 Millionen Euro

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen: VAR schaltet sich nach Abpfiff in der Champions League ein

Von Anfang an war in dieser Begegnung zwischen Atlético und Leverkusen enorm viel Feuer drin. Leverkusen ging früh in Führung, die „Colchoneros“ steckten aber nicht auf und kamen gleich zweimal zum Ausgleich. Aufgrund von vielen Diskussionen, Fouls und Unterbrechungen ließ Schiedsrichter Clément Turpin lange nachspielen, doch nach 96 Minuten pfiff der Unparteiische ab und das Spiel endete mit einem 2:2. Vermeintlich.

Denn nach einem Eckball von Atlético waren die „Rojiblancos“ aus dem Häuschen. Sie forderten ein Handspiel, aber der Schiedsrichter pfiff ab. Auf einmal meldete sich nach Schlusspfiff tatsächlich der VAR. Der Referee schaute sich die Szene noch einmal an und entschied, obwohl das Spiel bereits abgepfiffen wurde, auf Strafstoß für Atlético Madrid - eine durchaus strittige Entscheidung.

Leverkusen-Trainer Xabi Alonso verstand beim Champions-League Spiel in Madrid die Welt nicht mehr. © Imago Images/AgenciaLOF

Lukas Hradecky hält in der Champions League nach Abpfiff einen Elfmeter für Leverkusen

Somit wurde das Spiel wieder angepfiffen und unter großen Protesten der Leverkusener Mannschaft schnappte sich Yannick Carrasco den Ball. Sollte der Belgier treffen, hätte Bayer keine Chance mehr auf die Qualifikation der Europa League gehabt. Doch auch für Atlético stand enorm viel auf dem Spiel, denn wenn sie den Elfmeter verwandeln, haben sie wieder alle Möglichkeiten auf die Qualifikation für das Achtelfinale.

Es lastete dementsprechend extrem viel Druck auf Carrasco, der diesem nicht standhielt. Seinen schwach geschossenen Strafstoß parierte Hradecky locker. Den ersten Nachschuss setzte Saúl an die Latte und anschließend lenkte Carrasco selbst den zweiten Versuch über das Tor und die Partie war endgültig aus.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Genugtuung bei Bayer Leverkusen nach pariertem Elfmeter in der Champions League

Durch das Remis war besiegelt, dass beide Teams keine Chance mehr auf den Einzug in das Achtelfinale der Champions League haben. Leverkusen hätte sich nach einer Niederlage gänzlich aus dem europäischen Wettbewerb verabschiedet, so bleibt zumindest noch die Chance auf Platz drei und die Europa League.

Bayer-Keeper Lukas Hradecky sprach nach Abpfiff dann von „Karma“, weil sich die Spieler von Atlético wie „Kinder“ benommen hätten und monierte das Benehmen der gegnerischen Mannschaft. Der Fokus liegt jetzt auf dem nächsten Bundesliga-Spiel am Samstag gegen RB Leipzig. Eine Mannschaft, die in der Champions League durchmarschiert ist, ist der FC Bayern. Der FCB ließ Barcelona im Parallelspiel keine Chance.