Europa-League-Halbfinale heute im Live-Ticker: Bayer Leverkusen im Rückspiel gegen die Roma unter Druck

Von: Antonio José Riether

Am Donnerstagabend kämpfen Bayer Leverkusen und die AS Rom um den Einzug ins Europa-League-Finale, die Italiener gewannen das Hinspiel knapp. Der Live-Ticker zum Rückspiel.

Update vom 18. Mai, 19.37 Uhr: Der Countdown läuft, noch etwas weniger als eineinhalb Stunden bis zum wichtigen Rückspiel der Europa League. Während die AS Rom heute Abend mit einem Vorsprung von einem Tor in Leverkusen ins Spiel geht, ist auch im Parallelspiel Spannung angesagt. Juventus und Sevilla trennten sich 1:1 im Hinspiel, das zweite Halbfinal-Rückspiel startet ebenfalls um 21 Uhr.

Europa-League-Halbfinale: Bayer Leverkusen - AS Rom

Aufstellung Bayer Leverkusen: Aufstellung AS Rom: Tore:

Erstmeldung vom 18. Mai:

Leverkusen - Die einzige verbliebene deutsche Mannschaft in allen europäischen Wettbewerben kämpft am Donnerstagabend um den Einzug ins Europa-League-Finale. Bayer Leverkusen kämpft in der Liga um die internationalen Plätze, in dieser Saison läuft es in Europa jedoch glatt. Die Mannschaft von Cheftrainer Xabi Alonso spielte sich bis ins Semifinale, unterlag in der vergangenen Woche aber knapp mit 0:1 im Stadio Olimpico gegen die AS Roma.

Florian Wirtz und Co. wollen ins Europa-League-Finale. Dafür muss jedoch ein Rückstand gegen die AS Rom gedreht werden. © imago/Maurizio Borsari

Bayer Leverkusen gegen AS Rom heute live: Dritter Europapokal-Finaleinzug für die Werkself?

Somit gilt es für die Werkself, einen Rückstand aufzuholen, um das dritte Europapokal-Finale der Vereinsgeschichte zu erreichen. Im Jahr 1988 erreichte Bayer 04 das Finale des UEFA-Cups und gewann diesen in zwei Finalspielen gegen Espanyol Barcelona. 2002 spielte sich Leverkusen während der tragischen „Vizekusen“-Saison sogar ins Finale der Champions League, unterlag dort letztlich mit 1:2 gegen Real Madrid.

In diesem Jahr könnte Bayer also noch einen Titel gewinnen, aber auch die Champions League ist noch nicht abgeschrieben. Mit einem Europa-League-Sieg wäre die Qualifikation für die Königsklasse sicher, auf selbem Wege erreichte Eintracht Frankfurt vergangene Saison den wichtigsten Klubwettbewerb. Doch für den Titel muss erst einmal die Roma aus dem Weg geräumt werden. Im Finale, das am 31. Mai in der Budapester Puskás Aréna ausgetragen wird, würde entweder Juventus Turin oder der FC Sevilla warten.

Bayer Leverkusen gegen AS Rom heute live: Beide Teams am Wochenende sieglos

Die Mannschaft von José Mourinho geht auch aufgrund des Hinspiel-Siegs als leichter Favorit ins Spiel. Am vergangenen Wochenende konnte die Roma allerdings kein Selbstvertrauen für das wichtige Rückspiel tanken, mit 0:2 unterlag man dem Champions-League-Finalisten Inter Mailand. Für Leverkusen reichte es ebenfalls nicht zu einem Sieg, am Sonntag trennte sich die Alonso-Elf mit 1:1 vom Abstiegskandidaten VfB Stuttgart. (ajr)