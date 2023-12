Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund heute live: Hier sehen Sie die Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Drucken Teilen

Am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Bayer Leverkusen den BVB. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Leverkusen – Die Bundesliga-Partie zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund steigt am Sonntag, 3. Dezember 2023, um 17.30 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 3. Dezember 2023, um 17.00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund: Wer holt sich den Sieg?

Der 13. Spieltag steht an in der Fußball-Bundesliga und in der Leverkusener Bay-Arena kommt es zu einem echten Top-Spiel. Die gastgebende „Werkself“ empfängt Borussia Dortmund und will mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung vor dem FC Bayern München behaupten. Einfach wird das aber nicht, denn der BVB präsentierte sich zuletzt in der Champions League äußerst formstark.

„Florian Wirtz fühlt sich besser. Wir haben noch zwei komplette Tage bis zum Spiel am Sonntag. Wir müssen noch etwas abwarten, aber wir sind optimistisch, dass es für das Spiel gegen den BVB reicht“, sagte Leverkusen-Trainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Borussia Dortmund.

Bayer Leverkusen trifft auf den BVB. © IMAGO/Michael Taeger

„Der BVB ist ein direkter Gegner. Im Kampf um die vorderen Plätze müssen wir gewinnen. Wir erwarten ein gutes Spiel mit toller Stimmung“, so Alonso weiter, der dem Spiel aber nicht zu viel Bedeutung zurechnen will: „Es ist ein Topspiel, aber es ist auch noch viel Zeit bis Mai. Das Ziel sind drei Punkte, egal gegen welchen Gegner. Wir fokussieren uns immer auf uns selbst und gehen in dieser Phase noch ein Spiel nach dem anderen an. Gegen Dortmund müssen wir gut vorbereitet sein und konzentriert agieren.“ (smr)