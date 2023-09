Bayer Leverkusen gegen 1. FC Heidenheim: Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell Bayer Leverkusen gegen 1. FC Heidenheim. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Leverkusen – Der 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an und Tabellenführer Bayer Leverkusen trifft in der heimischen Arena auf den 1. FC Heidenheim. Die „Werkself“ geht als klarer Favorit in die Begegnung, der Aufsteiger zeigte zuletzt aber bei Borussia Dortmund, dass man sie nicht unterschätzen darf. Bayer Leverkusen ist also gewarnt.

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Heidenheim: Wer holt sich den Sieg?

„Wir sind wieder im Bundesliga-Mindset. Heute wurde regeneriert, morgen steht das Abschlusstraining und damit die konkrete Vorbereitung auf Heidenheim an. Wir wollen mit der gleichen Energie in das Duell gehen“, sagte Leverkusen-Trainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Heidenheim.

„Wir brauchen eine klare Idee und wollen guten Fußball spielen. Wir müssen mutig in die Zweikämpfe gehen, denn Heidenheim hat ein Kämpferherz. Sie sind ein guter Gegner“, so Alonso weiter, der den Trainer der Heidenheimer lobt: „Ich bewundere Frank Schmidt und seine 16 Jahre als Trainer bei Heidenheim. Er ist ein großer Leader und eine Persönlichkeit. Ich freue mich, ihn Sonntag kennenzulernen. Es ist etwas Einzigartiges, so lange bei dem gleichen Verein Trainer zu sein.“

Für die Partie gegen den Aufsteiger nimmt Alonso vor allem das Mittelfeld in die Pflicht: „Unser Mittelfeld ist der Motor der gesamten Mannschaft. Wenn das Mittelfeld läuft, läuft die ganze Mannschaft. Auf dieser Position muss man viele wichtige Entscheidungen treffen. Das Mittelfeld muss spüren, was die Mannschaft braucht und alle Mannschaftsteile miteinander verbinden.“

Die Bundesliga-Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Heidenheim steigt am Sonntag, 24. September 2023, um 15.30 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Heidenheim: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Heidenheim wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Heidenheim: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Heidenheim im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 24. September 2023, um 15.00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

