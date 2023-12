Bayer Leverkusen gegen Molde FK heute live: Hier sehen Sie die Europa League im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 6. Spieltag der Europa League empfängt Bayer Leverkusen Molde FK. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Leverkusen – Die Partie des 6. Spieltags der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Molde FK steigt am Donnerstag, 14. Dezember 2023, um 18.45 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen Molde FK: Europa League live im Free-TV?

Die Partie des 6. Spieltags der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Molde FK am Donnerstag, 14.12.2023 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Bayer Leverkusen gegen Molde FK: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Partie in der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Molde FK am Donnerstag , 14.12.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt die Partie in der am Donnerstag , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Bayer Leverkusen gegen Molde FK: Wer holt sich den Sieg?

In der UEFA-Europa League steht der sechste und letzte Spieltag der Gruppenphase an, bevor es nach dem Jahreswechsel mit der K.o.-Phase weitergeht. Bayer Leverkusen hat sich nicht nur bereits für diese qualifiziert, der Gruppensieg und damit das Ticket fürs Achtelfinale stehen schon fest. Damit vermeidet die Alonso-Truppe die Zwischenrunde mit zwei weiteren Partie.

Der letzte Spieltag gegen Molde FK hat für Bayer Leverkusen sportlich keine Relevanz mehr, dennoch will die „Werkself“ die Partie gewinnen, denn für den Gegner aus Norwegen geht es noch um alles. Molde steht auf Platz drei der Gruppe und ist punktgleich mit Quarbag Agdam. Im Fernduell geht es um Platz zwei und das Überwintern in der Europa League.

Bayer Leverkusen trifft auf Molde FK. © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Derjenige, der nur auf Position drei landet, kann sich zumindest mit der Qualifikation für die Zwischenrunde in der Conference League trösten. Chancenlos in der Gruppe war BK Häcken. Der schwedische Klub verlor alle seine fünf Spiele und verabschiedet sich nach der Gruppenphase aus dem internationalen Geschäft. Im Endeffekt waren die Leistungen von Häcken zu schwach, um eine Rolle in der Conference League spielen zu können. (smr)