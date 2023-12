Bayer Leverkusen gegen SC Paderborn live: Hier sehen Sie den DFB-Pokal im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Duell Bayer Leverkusen gegen SC Paderborn. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Leverkusen – Das Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Paderborn steigt am Mittwoch, 6. Dezember 2023, um 18 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen SC Paderborn: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Paderborn wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Bayer Leverkusen gegen SC Paderborn: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Bayer Leverkusen gegen SC Paderborn wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Leverkusen startet am Mittwoch, 6. Dezember 2023 , um 17.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

Bayer Leverkusen gegen SC Paderborn: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das DFB-Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Paderborn selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Im DFB-Pokal steht das Achtelfinale auf dem Programm und das erste Mal seit zahlreichen Jahren befinden sich noch zahlreiche Außenseiter im Wettbewerb. Aus der Bundesliga mussten mehrere Favoriten die Segel streichen und es könnten mal wieder zwei Außenseiter den Weg ins Finale nach Berlin finden. Ein Favorit, der noch dabei ist, ist Bayer Leverkusen. Die Rheinländer wollen mit einem Sieg über den SC Paderborn das Viertelfinale sichern.

Bayer Leverkusen gegen SC Paderborn: Wer kommt weiter?

In der Bundesliga ist Bayer Leverkusen derzeit das Maß aller Dinge. Die Mannschaft von Cheftrainer Xabi Alonso führt die Tabelle an und kämpft mit dem FC Bayern München um die deutsche Meisterschaft. Zudem ist Leverkusen in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Sollte die „Werkself“ also ihre Qualität auf den Platz bringen, kann es im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den SC Paderborn nur einen Sieger geben.

Bayer Leverkusen trifft auf den SC Paderborn. © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Der SC Paderborn, der in der 2. Bundesliga einen Mittelfeldplatz belegt, wird aber auch seine Chance lauern. In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals zeigten die Ostwestfalen, was an einem guten Tag möglich ist. Beim SC Freiburg war man auch klarer Außenseiter, gewann aber am Ende hochverdient mit 3:1 und warf die Breisgauer aus dem Wettbewerb. (smr)