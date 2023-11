Bayer Leverkusen gegen Union Berlin live: So sehen Sie das Bundesligaspiel im TV und Stream

Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell Bayer Leverkusen gegen Union Berlin. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Leverkusen – In der Fußball-Bundesliga steht der 11. Spieltag an und Bayer Leverkusen will weiter fleißig Punkte sammeln. In der heimischen Bay-Arena geht es gegen den kriselnden FC Union Berlin, der unter der Woche seine Niederlagenserie aber beenden und ein Remis bei der SSC Neapel holen konnte.

Bayer Leverkusen gegen Union Berlin: Wer holt sich den Sieg?

„Wir haben jetzt das letzte Spiel vor der Länderspielpause zu Hause vor der Brust. Wir brauchen eine gute Stimmung, es wird nicht einfach gegen Union“, sagte Leverkusen-Cheftrainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem Klub aus der Hauptstadt, der sich im Tabellenkeller der Bundesliga befindet.

„Wir sind nicht der absolute Favorit. Union hat viele Spiele nur knapp verloren und hat eine sehr, sehr starke Mannschaft. Wir erwarten ein schweres Spiel und wir müssen mit hoher Qualität, Energie und Intensität spielen“, so Alonso weiter, der weiter hungrig auf Siege ist: „31 von 33 Punkten wäre schon sehr stark und Rekorde sind schön. Aber es ist besser nicht zu viel an Rekorde zu denken, sondern sich auf die kommende Aufgabe zu konzentrieren.“

Bayer Leverkusen empfängt Union Berlin. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Die Marschroute für das Spiel gegen Union Berlin ist klar: „Wir wollen das Spiel immer kontrollieren, aber das geht natürlich nicht. Phasen ohne Ballbesitz kommen immer vor und es ist wichtig, dass wir uns dann nicht unwohl fühlen, sondern das Spiel auch ohne Ball kontrollieren.“ Alonso mahnt aber zur Geduld: „„Es ist auch nicht immer möglich schon zur Halbzeit 3:0 zu führen. Es ist sehr wichtig, bis zum Abpfiff konzentriert zu bleiben und an uns zu glauben.“

Die Bundesliga-Partie zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin steigt am Sonntag, 12. November 2023, um 15.30 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen Union Berlin: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Bayer Leverkusen gegen Union Berlin: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 12. November 2023, um 15.00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

