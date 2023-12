Bayer Leverkusen gegen VfL Bochum live: Hier sehen Sie die Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Bochum. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Leverkusen – Das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Bochum steigt am Mittwoch, 20. Dezember 2023, um 20:30 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen VfL Bochum: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Bochum wird nicht live im Free-TV übertragen .

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

Bayer Leverkusen gegen VfL Bochum: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Bayer Leverkusen gegen VfL Bochum wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Die Partie Bayer Leverkusen gegen VfL Bochum wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen. Der Countdown zum Spiel in Leverkusen startet am Mittwoch, 20. Dezember 2023, um 20.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten.

Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

Bayer Leverkusen gegen VfL Bochum: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Bochum selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

In der Fußball-Bundesliga steht der 16. Spieltag an und Bayer Leverkusen empfängt den VfL Bochum. Die Gastgeber haben derzeit vier Punkte Vorsprung vor dem FC Bayern München und kämpfen mit dem deutschen Rekordmeister um die Meisterschaft. In die Partie gegen den VfL Bochum geht die Mannschaft von Cheftrainer Xabi Alonso als großer Favorit.

Bayer Leverkusen gegen VfL Bochum: Wer holt sich den Sieg?

Die „Werkself“ ist in der aktuellen Bundesliga-Saison noch ohne Niederlage und diese beeindruckende Serie soll auch gegen den VfL Bochum fortgesetzt werden. Unterschätzt werden darf der kommende Gegner aber nicht, denn die Bochumer holten elf Punkte aus den letzten sechs Spielen und schlugen am vergangenen Spieltag Union Berlin klar und deutlich mit 3:0.

Bayer Leverkusen trifft auf den VfL Bochum. © Marius Becker/dpa

Die Gäste wollen in Leverkusen überraschen und zumindest ein Remis holen. Dass sie das Zeug dafür haben, ein Top-Team zu ärgern, bewiesen sie in der laufenden Saison bereits bei RB Leipzig. Dort schaffte die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch ein torloses Remis. (smr)