Bayer Leverkusen bei Molde live im TV und Stream: So sehen Sie die Europa League

Von: Jannek Ringen

Teilen

Am zweiten Spieltag der Europa League muss Bayer Leverkusen zum norwegischen Vertreter Molde reisen. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Molde – Nach dem vielversprechenden Auftakt in die neue Saison in der Europa League möchte Bayer Leverkusen seine Ambitionen beim Auswärtsspiel in Norwegen weiter untermauern. Auf den 4:0-Erfolg über Häcken soll ein weiterer Sieg bei Molde FK erfolgen, damit auf dem Weg in die K.-o.-Runde nichts anbrennt.

Bayer Leverkusen trifft am Donnerstag (5. Oktober) im Aker-Stadion auf Molde FK. Anpfiff der Europa-League-Partie ist um 21.00 Uhr. Wie Sie das Match live im TV und Live-Stream verfolgen können, fassen wir Ihnen nachfolgend zusammen.

Bayer Leverkusen in Molde live: Wird die Europa-League-Partie im Free-TV übertragen?

Das EL-Gruppenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Molde FK wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

zwischen und wird zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für die Europa League liegen in der Saison 2023/24 beim TV-Sender RTL, welcher die Partie lediglich im kostenpflichtigen Abonnement zeigt.

Bayer Leverkusen bei Molde live: Wo läuft die Europa League im Live-Stream?

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und den Norwegern wird im Live-Stream von RTL+ gezeigt.

von gezeigt. Die Übertragung startet am Donnerstag, 5. Oktober 2023 , um 20.45 Uhr . Eine Viertelstunde später erfolgt der Anstoß.

startet am , um . Eine Viertelstunde später erfolgt der Anstoß. Um das Spiel im Live-Stream bei RTL+ zu sehen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement.

Bayer Leverkusen grüßt von der Tabellenspitze und möchte in der Europa League weitermachen. © RHR-Foto / Imago

Bayer Leverkusen bei Molde live: Fliegt die Werkself weiter?

Der Saisonstart der Leverkusener ist der beste in der Vereinsgeschichte. Durch den 3:0-Erfolg bei Mainz 05 eroberte die Mannschaft um Nationalspieler Florian Wirtz die Tabellenführung in der Bundesliga zurück. Auch wenn die Partie gegen die noch sieglosen Rheinhessen eines der schwächeren Spiele in dieser Spielzeit war, zeigte das Team seine Qualitäten.

Doch nicht nur in der Bundesliga läuft es rund. Der 4:0-Sieg gegen den schwedischen Vertreter BK Häcken war ein weiteres Ausrufezeichen, welches Bayer in der Europa League setzen konnte. In der Europa League gehört die „Werkself“ durchaus zum engeren Kreis der Titelaspiranten. Diesen Anspruch möchte man bei Auswärtsspiel bei Molde FK, wo einst ein gewisser Erling Haaland das Fußballspielen lernte, unterstreichen. (jari)