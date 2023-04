Bayer Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise: Europa League heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bayer Leverkusen trifft in der Europa League auf Union Saint-Gilloise. So verfolgen Sie die Partie heute live im TV und im Stream.

Leverkusen - Nicht nur in der Champions League geht es in die heiße Phase, auch in der Europa League steht das Viertelfinale an. Der einzige deutsche Vertreter, der sich noch im Wettbewerb befindet, ist Bayer Leverkusen. Die Mannschaft von Cheftrainer Xabi Alonso setzte sich im Achtelfinale souverän gegen Ferencváros Budapest aus Ungarn durch. Im Viertelfinale geht es nun gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien um den Einzug ins Halbfinale.

„Niemand unterschätzt Union Saint-Gilloise. Wir haben Respekt und erwarten ein Spiel auf höchstem Niveau. Es wird auf die kleinen Details ankommen und wir müssen versuchen, die Kontrolle im Spiel zu übernehmen“, sagte Leverkusen-Coach Alonso auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Europa League.

Bayer Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise: Gastgeber leicht favorisiert

„Ich sehe den Hunger und den Wunsch in der Mannschaft, das ist das Wichtigste, um erfolgreich zu sein. Wir erwarten zwei intensive Spiele und müssen mit Mentalität und Konzentration auftreten, nur dann haben wir eine Chance“, so der Spanier weiter. Angreifer Moussa Diaby bestätigt seinen Trainer: „Es herrscht eine gute Atmosphäre in der Mannschaft. Alle sind sehr konzentriert und treten fokussiert auf. Das Spiel wird nicht einfach, Union Saint-Gilloise ist eine gute Mannschaft und sie sind ein starker Gegner. Wir sind bereit und freuen uns das Spiel.“

Das Selbstvertrauen ist in den letzten Monaten gestiegen bei der Werkself, wie Diaby bestätigte: „Am Anfang der Saison war es kompliziert, wir haben keine guten Leistungen gebracht. Jetzt sind wir besser drin, haben eine andere Mentalität auf dem Platz. Gerade zeigen wir das wahre Gesicht von Bayer Leverkusen.“ Jetzt soll es mit dem Einzug ins Halbfinale der Europa League klappen.

Die Europa-League-Partie zwischen Bayer Leverkusen und Union Saint-Gilloise steigt am Donnerstag, 13. April 2023, um 21.00 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise: Europa League-Spiel live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Union Saint-Gilloise am Donnerstag, 13.04.2023 , live und in voller Länge im Free-TV

zeigt das zwischen am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

Bayer Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise: Europa League-Spiel im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Union Saint-Gilloise am Donnerstag, 13.04.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

(smr)