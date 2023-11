Neuer zurück ins DFB-Team? Für Ballack gibt es nur eine Option

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Manuel Neuer ist zurück, auf sein Comeback beim DFB-Team muss er aber noch warten. Für Michael Ballack wäre das ohnehin nur in seiner alten Rolle denkbar.

München – Am Samstag, dem 28. Oktober 2023, war es endlich so weit: Nach rund 320 Tagen stand Manuel Neuer erstmals wieder zwischen den Pfosten des FC Bayern in der heimischen Allianz Arena. Sein Wadenbeinbruch bei einer privaten Skitour hatte für den langen Ausfall gesorgt, immer wieder wurde gerätselt, ob er nach der schweren Verletzung überhaupt noch einmal zurückkommt. Nach seiner Rückkehr ins Tor der Münchner will er nun natürlich auch seinen Platz im DFB-Team zurückhaben – das Comeback wurde allerdings verschoben.

Verletzungen mit langer Ausfallzeit von Manuel Neuer Saison 2008/09 Mittelfußbruch 70 Tage Saison 2016/17 Mittelfußbruch 123 Tage Saison 2017/18 Mittelfußbruch 206 Tage Saison 2022/23 Unterschenkelbruch 311 Tage

Ballack legt sich fest: Neuer kann nur als Nummer eins ins DFB-Team zurückkehren

Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte Neuer für die letzten Länderspiele des Jahres am 18. und 21. November noch nicht, Neuer kündigte aber bereits an, dass er um seinen Platz zwischen den Pfosten des DFB-Teams kämpfen wolle. In seiner Abwesenheit hatte Marc-André ter Stegen gute Leistungen abgeliefert, wenige Monate vor der EM 2024 im eigenen Land wird wohl also ein Kampf um das Tor der deutschen Nationalmannschaft entstehen.

Für den ehemaligen Kapitän des DFB-Teams, Michael Ballack, kann Neuer nur als Stammtorhüter zur deutschen Nationalmannschaft zurückkehren – oder eben gar nicht. „Er war jahrelang unantastbar. Wenn er jetzt beim DFB in eine neue Rolle schlüpfen müsste, fände ich das schwierig. Wenn Manuel Neuer zurückkommt dann geht das nur als Nummer eins“, sagte der 47 Jahre alte ehemalige Bayern-Star der SportBild (Mittwochsausgabe).

Sollte Manuel Neuer ins Tor des DFB-Teams zurückkehren, geht das laut Michael Ballack nur in seiner alten Rolle – als Nummer eins. © ActionPictures/imago

Ballack glaubt an DFB-Comeback von Neuer

Den ersten Schritt habe Neuer mit der Rückkehr ins Tor des FC Bayern bereits getan. „Wenn er Top-Leistungen bringt, glaube ich an ein Comeback“, prognostizierte Ballack.

Für Neuer bietet sich im März eine neue – und gleichzeitig die letzte – Chance vor der EM 2024 in Deutschland. Zu den Länderspielen im November hatten sich Nagelsmann und Neuer bereits ausgetauscht, der Bundestrainer befand, dass diese beiden Partien noch zu früh kommen. Sollte Neuer aber auch im März keine Einladung erhalten, würde es für den 37-Jährigen mit Blick auf die Europameisterschaft noch schwieriger werden. (msb/dpa)