Bayern-Frauen spielen in der Allianz Arena gegen PSG

Die Allianz Arena in München. © Sven Hoppe/dpa

Die Fußball-Frauen des FC Bayern freuen sich auf einen großen Abend in der Champions League mit ihrem ersten Auftritt in der Allianz Arena.

München - Wie die Münchner mitteilten, wird das Viertelfinale am 22. März gegen Paris Saint-Germain in der Arena stattfinden, in der sonst die Männer um Weltfußballer Robert Lewandowski spielen. Es ist das erste Mal, dass die Bayern-Frauen dort eine Partie bestreiten.

„Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein in der über 50-jährigen Geschichte unserer FC Bayern Frauenfußballabteilung. Das Team von Jens Scheuer bekommt für das Champions League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain in unserer Allianz Arena die Bühne, die es verdient hat“, sagte Vorstandschef Oliver Kahn. „Ich hoffe, dass die Rahmenbedingungen ein Fußballfest zulassen, bei dem viele Bayern-Fans unsere Frauen in der Allianz Arena unterstützen werden.“ Normalerweise spielen die Bayern-Frauen am Campus im Norden von München.

Vor fünf Jahren empfingen die Bayern-Frauen PSG schon einmal in einem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League. Im Grünwalder Stadion setzten sich die Münchnerinnen damals vor 7300 Zuschauern mit 1:0 durch.

Die Hinspiele der Runde der besten acht Teams in der Champions League finden am 22./23. März statt, die Rückspiele am 30./31. März. Der deutsche Meister FC Bayern spielt als Gruppenzweiter zunächst zu Hause. Im Falle eines Weiterkommens würden die Bayern auf Olympique Lyon oder Juventus Turin treffen. dpa