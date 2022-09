Bayern gegen Barcelona live im TV und Stream – hier sehen Sie das Spiel

Von: Philipp Mosthaf

Flutlichtspiele in München sind immer etwas Besonderes. Nun kommt es zum Wiedersehen in der Champions League mit Robert Lewandowski. Prime Video überträgt live und exklusiv. © RainerPlendl / PantherMedia

Der FC Bayern trifft in der Champions League auf den FC Barcelona. Lesen Sie hier, wo Sie das Match live und exklusiv verfolgen können.

Es ist die Geschichte der diesjährigen Champions-League-Saison: Bereits am 2. Spieltag kommt es zur Rückkehr von Robert Lewandowski nach München. Am Dienstagabend (13.09., 21 Uhr) empfängt der FC Bayern München den FC Barcelona zum ersten Härtetest in dieser noch jungen Spielzeit. Beide Teams starteten mit jeweils einem Erfolg in die Königsklasse. Nun steht das Match um den ersten Platz in dieser Hammergruppe an. Amazon Prime Video überträgt das Topspiel live und exklusiv im Stream.

Bayern gegen Barcelona live: Knipst Lewandowski auch gegen seinen Ex-Verein?

Die Bayern kamen mit einem wichtigen 2:0-Erfolg bei Inter Mailand hervorragend aus den Startlöchern. Aber auch der FC Barcelona startete souverän mit einem 5:1-Kantersieg über Viktoria Pilsen in die aktuelle Champions-League-Saison. Robert Lewandowski trug sich in seinem ersten CL-Einsatz gleich dreimal in die Torschützenliste ein. Damit ist der Torjäger der einzige Spieler, der für drei verschiedene Vereine (BVB, Bayern, Barcelona) in der Königsklasse dreimal in einem Spiel treffen konnte. Macht der Pole nun ausgerechnet am Dienstag in München weiter?

Beim FC Bayern ist die anfängliche Euphorie vorerst verflogen. Nach drei Unentschieden in der Bundesliga legt der FC Bayern München den schlechtesten Saisonstart seit zwölf Jahren hin. Das spricht natürlich gegen das Selbstverständnis in der bayerischen Landeshauptstadt. Und nun kommt ein wiedererstarktes Barcelona nach München.

Bayern gegen Barcelona live: Prime Video überträgt live und exklusiv

Wie schon in der vergangenen Saison hat sich Amazon die Exklusivrechte für sechs Gruppenspiele der Champions League gesichert. Diese Champions-League-Spiele werden bei Prime Video gezeigt. Auch das Wiedersehen von Robert Lewandowski mit dem FC Bayern wird bei Prime Video live und exklusiv übertragen.

Wer sich jetzt noch eine Prime-Mitgliedschaft sichert, kommt 30 Tage kostenlos in den Genuss aller Funktionen, auf die Prime-Mitglieder zugreifen können. Das Probe-Abo enthält neben der Champions League alle Serien und Filme von Prime Video, wie das neue Highlight „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“. Aber auch kostenloser Versand, Amazon Music und weitere Services sind im Abo enthalten.

