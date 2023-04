Bayern gelingt Revanche in Freiburg - Dortmund bleibt dran

Teilen

Bayerns Matthijs de Ligt (2.v.l) jubelt nach seinem Tor mit Benjamin Pavard (l), Joao Cancelo (2.v.r) und Alphonso Davies (r). © Tom Weller/dpa

Bayern München hat das Pokal-Aus gegen Freiburg verdaut und besiegt die Breisgauer in der Liga. Borussia Dortmund vermeidet mit Mühe einen Rückschlag und Leipzig siegt auch in der Bundesliga wieder.

Berlin - Der FC Bayern hat sich beim SC Freiburg für das Pokal-Aus unter der Woche zumindest ein wenig revanchiert. Vier Tage nach dem Viertelfinal-K.o. gewann der deutsche Fußball-Rekordmeister sein Bundesliga-Auswärtsspiel in Freiburg mit 1:0 (0:0) und verteidigte seine Tabellenführung.

Bayerns Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt jedoch weiter nur zwei Punkte, weil der BVB gegen Verfolger Union Berlin mit 2:1 (1:0) gewann. Dortmund verhinderte mit etwas Mühe den dritten Rückschlag innerhalb einer Woche nach der Liga-Niederlage in München und dem Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal bei RB Leipzig. Union als Dritter hat bereits fünf Zähler Rückstand auf den BVB. Neuer Vierter ist RB Leipzig nach einem 1:0 (1:0)-Erfolg bei Hertha BSC.Bayer Leverkusen setzte derweil seine Siegesserie beim 3:1 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt fort und verdrängte die in der Bundesliga weiter schwächelnden Hessen vom sechsten Tabellenplatz. Der 1. FC Köln machte durch das 3:1 (2:1) beim FC Augsburg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt und tauschte in der Tabelle mit dem FCA die Plätze. Der FSV Mainz 05 und Aufsteiger Werder Bremen trennten sich in einer wilden Schlussphase 2:2 (0:0).

Bayern hält Tabellenspitze

Die Bayern drängten von Beginn an auf das Freiburger Tor, vergaben aber zunächst viele Chancen. Auf der Gegenseite hatten sie Glück, als Ritsu Doan kurz vor dem Halbzeitpfiff den Pfosten traf. Nach dem Seitenwechsel versuchte es Matthijs de Ligt aus der Distanz, sein Traumtor sorgte für Bayerns Sieg (51.).

Die Dortmunder waren von Beginn an um Wiedergutmachung bemüht. Das Führungstor durch Donyell Malen (28.) war mehr als verdient. Beim Ausgleichstreffer durch Kevin Behrens (61.) machte Nationalspieler Niklas Süle eine schlechte Figur. Der eingewechselte Youssoufa Moukoko (79.) sorgte schließlich für den Siegtreffer für die Gastgeber.

Dortmunds Youssoufa Moukoko erzielt das 2:1 gegen Unions Torhüter Frederik Ronnow und Robin Knoche. © Bernd Thissen/dpa

In Leverkusen bestimmten die Gastgeber die Partie und gewannen verdient durch Tore von Amine Adli (10.), Moussa Diaby (34.) und Sardar Azmoun (90.+5). Für die Eintracht reichte es nur zum zwischenzeitlichen 1:2 durch Djibril Sow (74.).

Turbulentes Schlussphase bei Bremen und Mainz

Die Kölner legten in Augsburg einen überragenden Start hin und führten durch Treffer von Ellyes Skhiri und Eric Martel nach einer Viertelstunde bereits mit 2:0. Nach dem 1:2-Anschlusstor durch Ruben Vargas (29.) schöpfte der FCA neue Hoffnung, doch Linton Maina sorgte nach einer Stunde für die erneute Zwei-Tore-Führung für den FC.

Kölns Julian Chabot (l-r), Timo Hübers, Eric Martel, Kingsley Schneider und Ellyes Skhiri jubeln nach einem Tor. © Stefan Puchner/dpa

Ludovic Ajorquen brachte Mainz in der 85. Minute in Führung, doch der Bremer Jens Stage (87.) antwortete mit dem schnellen 1:1. Nelson Weiper (90.+3) sorgte wieder für dei Mainzer Führung, doch Niclas Füllkrug (90.+5) gelang der erneute Ausgleich für Bremen.Drei Tage nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale gewann Leipzig auch das Auswärtsspiel bei Hertha BSC mit 1:0 (1:0). Mittelfeldspieler Amadou Haidara erzielte in der 39. Minute das Siegtor, das von Schiedsrichter Deniz Aytekin nach Ansicht der Videobilder für gültig erklärt wurde. Zuvor hatte das Team von Trainer Marco Rose in der Liga zweimal hintereinander verloren. Die Berliner verbleiben zumindest bis Sonntagabend mit 22 Punkten auf dem Relegationsrang. dpa