Bayern-Legende gegen Kroos-Rückkehr ins DFB-Team: „Er hatte seine Zeit“

Von: Melanie Gottschalk

Trotz der aktuellen Krise im DFB-Team spricht sich Bayern-Legende Sepp Maier gegen eine Rückkehr von Toni Kroos in die deutsche Nationalmannschaft aus.

Frankfurt – Die deutsche Fußballnationalmannschaft befindet sich wenige Monate vor der EM 2024 im eigenen Land weiterhin in einer schwierigen Phase. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, sucht nach Auswegen und stößt dabei anscheinend auch auf den Namen Toni Kroos. Der 33-jährige Real-Star hat seine DFB-Karriere nach der EM 2021 beendet, doch nun wird über eine mögliche Rückkehr diskutiert. Bayern-Legende Sepp Maier hält dies jedoch für einen Fehler.

Bayern-Legende Sepp Maier gegen Rückkehr von Toni Kroos in DFB-Team

„Ich würde Kroos nicht zurückholen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn er wieder für die Nationalmannschaft spielt. Er hatte seine Zeit“, äußerte Maier in einem Gespräch mit Sport1. Es gäbe viele andere begabte Spieler auf seiner Position, die der Nationalmannschaft Unterstützung bieten könnten.

„Es ist zwar ein beliebtes Thema für die Medien, aber ich würde Kroos nicht erneut berufen. Das bedeutet nicht, dass er kein großer Spieler ist und nichts für den deutschen Fußball getan hat“, sagte die Bayern-Legende Maier.

Geht es nach Bayern-Legende Sepp Maier, kehrt Toni Kroos nicht ins DFB-Team zurück. © Montage: Revierfoto/Sven Simon/imago

Rückkehr ins DFB-Team: Auch Uli Hoeneß kritisiert Kroos-Idee

Die Rückkehr-Idee kam von Antonio Rüdiger, einem Star des DFB und Teamkollegen von Kroos bei Real Madrid. Bundestrainer Nagelsmann zeigte sich kurz darauf nicht abgeneigt. Als er im Aktuellen Sportstudio des ZDF auf ein mögliches Comeback von Kroos angesprochen wurde, nannte er es „interessanten Gedanken“. Allerdings müsse er „sich ja über alle Spieler, die einen deutschen Pass haben, Gedanken machen“, schränkte der deutsche Trainer seine Aussage ein.

Doch Sepp Maier ist nicht der Einzige, der eine solche Entscheidung nicht begrüßen würde. Nach dem Auftritt des Bundestrainers im Aktuellen Sportstudio äußerte sich auch Uli Hoeneß. „Das wäre ein ziemliches Titanic-Signal“, sagte Hoeneß bei „Sport und Talk im Hangar 7“ auf ServusTV. Seine ablehnende Haltung beziehe sich jedoch nicht auf die fußballerischen Fähigkeiten des 33-Jährigen. Der Spieler von Real Madrid sei „ein überragender Fußballer, aber ich glaube nicht, dass er den deutschen Fußball retten kann“, erläuterte Hoeneß seine Position.

Kroos wäre offenbar offen für Rückkehr ins DFB-Team

Kroos kann sich hingegen laut der Bild ein Comeback vorstellen. Wie das Blatt wissen will, sei „sein Rücktritt nach dem Aus im EM-Achtelfinale gegen England 2021 nicht mehr in Stein gemeißelt.“ Viel Zeit bleibt Bundestrainer Julian Nagelsmann allerdings nicht mehr, denn vor der EM 2024 hat der 36-Jährige lediglich noch eine Länderspielpause Ende März, ehe das Turnier in Deutschland beginnt. Die Entscheidung dürfte also schon bald fallen. (msb)

