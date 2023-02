Bayern-Leihgabe Nübel „grundsätzlich offen für alles“

„Wir werden sehen, was im Sommer passiert und was für mich am besten ist“, sagt Monacos Torwart Alexander Nübel. © Federico Gambarini/dpa

Die Zukunft von Bayern Münchens Leihgabe Alexander Nübel ab Sommer ist komplett offen. „Wir werden sehen, was im Sommer passiert und was für mich am besten ist. Grundsätzlich bin ich offen für alles“, sagte der 26-Jährige nach dem 3:2 mit der AS Monaco im Play-off-Hinspiel der Europa League bei Bayer Leverkusen.

Leverkusen - Nübel war im Sommer 2020 vom FC Schalke 04 zu den Bayern gewechselt und spielt seit 2021 mit einem Vertrag bis diesen Sommer in Monaco. Nach der Verletzung von Kapitän und Stammtorhüter Manuel Neuer hatten beide Seiten im Winter über eine vorzeitige Rückkehr gesprochen.

Fokus liegt auf Monaco

In Monaco fühle er sich „sehr, sehr wohl“, sagte Nübel, der im Fürstentum die Nummer 1 ist und mit AS auf dem Weg in die Champions League. „Stand jetzt“ liege sein Fokus auch auf Monaco.

Zur Trennung des Torwarttrainers und Neuer-Vertrauten Toni Tapalovic wollte Nübel sich nicht mehr äußern. „Zu der Geschichte ist alles gesagt“, sagte er: „Das ist natürlich hart für Manuel, aber das liegt nicht in meiner Hand.“ dpa