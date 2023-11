Rückkehr ins DFB-Team? Nagelsmann will Neuer offenbar nicht nominieren

Von: Melanie Gottschalk, Jannek Ringen

Nach fast einem Kalenderjahr steht Manuel Neuer wieder im Tor des FC Bayern. Doch wann wird er wieder zum DFB-Team stoßen?

München – Hätte das Comeback von Manuel Neuer besser verlaufen können? Der FC Bayern schickte den Aufsteiger aus Darmstadt in einer bemerkenswerten Partie mit 8:0 nach Hause. Alle acht Tore fielen in der zweiten Halbzeit, während zehn Münchner gegen neun Darmstädter spielten. Währenddessen blieb Neuer ohne Gegentor.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen bisherige Vereine: FC Schalke 04, FC Bayern München Länderspiele: 117

Neuer möchte sich beweisen – und hofft auf Nominierung fürs DFB-Team

Bis zur nächsten Länderspielpause stehen dem FC Bayern noch vier Spiele bevor, einschließlich des Pokalspiels gegen Drittligist Saarbrücken. Darunter fällt das bevorstehende Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Wochenende sowie das Duell in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul. Das sind zwei hochkarätige Gegner, gegen die sich Neuer gerne besonders auszeichnen würde.

Trotz seiner 37 Jahre ist der 117-fache Nationalspieler nach wie vor äußerst ehrgeizig und hegt den Wunsch, im kommenden Sommer bei der Europameisterschaft in Deutschland das Tor der deutschen Nationalmannschaft zu hüten. Sein letzter Einsatz für die DFB-Elf endete mit dem peinlichen Ausscheiden in der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft in Katar.

Julian Nagelsmann wird im November höchstwahrscheinlich nicht auf Manuel Neuer setzen. © IMAGO / Icon Sportswire; IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Nagelsmann plant im November noch keine Neuer-Nominierung

Trotz früherer Differenzen zwischen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Torhüter Neuer fand vor seinem Comeback ein konstruktiver Austausch statt. Im November wird die Nationalmannschaft in Freundschaftsspielen gegen die Türkei (18.11.) und Österreich (21.11.) antreten. In der Theorie könnte Neuer bei diesen Begegnungen erneut im Team vertreten sein.

Wie die Sportbild jedoch berichtet, hat Nagelsmann aktuell nicht vor, Neuer für die anstehenden Länderspiele zu nominieren. Der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft könne diese Entscheidung wohl auch verstehen, denn er hat zu wenige Spiele Zeit, um in Form zu kommen. Jedoch möchte der 37-Jährige es dem Bundestrainer in den kommenden Spielen so schwierig wie möglich machen, an ihm vorbeizukommen.

Zeit bis zur EM 2024 läuft: Wer hütet das Tor?

Das Kapitänsamt hat Neuer bereits an İlkay Gündoğan abgeben müssen. Nagelsmann hat bestätigt, dass Gündoğan die Mannschaft auch bei der Europameisterschaft auf das Spielfeld führen wird. Im Tor entbrennt ein Duell zwischen Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona und dem Torwart des FC Bayern. Der Ausgang ist noch ungewiss.

„Ich denke, dass er aktuell die Nummer eins ist“, sagte Neuer vor kurzem über seinen Konkurrenten. Fakt ist, dass nach der kommenden Länderspielpause nur noch zwei Länderspiele bis zur Heim-EM geben wird. Wenig Zeit für den Bundestrainer, um eine Entscheidung über seine Nummer eins zu fällen. (jari)

