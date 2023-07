Bayern-Torwart Neuer sieht sich auf einem guten Comeback-Weg

Bundesliga

+ © Sven Hoppe/dpa Sieht sich auf einem guten Weg: Bayern-Torwart Manuel Neuer. © Sven Hoppe/dpa

Der FC Bayern feiert seine Saisoneröffnung - von Manuel Neuer gibt es dabei mutmachende Worte. Am Tag vor dem Abflug nach Asien sind auch Wechselkandidaten dabei.

München - Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat bei der offiziellen Team-Präsentation des FC Bayern München auf seinen guten Comeback-Weg verwiesen.

„Mir geht es sehr gut. Ich habe natürlich klasse Vertreter, wie man hier sieht. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen“, sagte der 37-Jährige vor 45.000 Zuschauern in der Allianz Arena. „Ich bin auf einem guten Weg und arbeite hart an meinem Comeback.“

Neuer hat seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember nicht mehr gespielt. Das zwischenzeitlich für den Saisonstart erhoffte Comeback am 18. August gegen Werder Bremen kommt für den Torhüter aber noch zu früh. Neuer ist insgesamt aber „sehr optimistisch“ für die neue Spielzeit. „Ich freue mich auf die kommende Saison und arbeite hart daran, dass ich schnell wieder zurückkehren kann“, sagte Neuer.

Nicht bei Asien-Reise dabei

Wie der angeschlagene Thomas Müller und der verletzte Raphael Guerreiro verzichtet Neuer aber auf die Asienreise an diesem Montag. Am Mittwoch steht das erste von drei Testspielen dort an. Gegner ist Champions-League-Sieger Manchester City um Bayern-Kandidat Kyle Walker.

Wenige Tage nach dem Trainingslager am Tegernsee liefen am Sonntag neben den Neuzugängen Konrad Laimer, Min-jae Kim und Raphael Guerreiro, der wegen seiner Muskelverletzung mit Krücken kam, auch Transferkandidaten in die Arena ein. Yann Sommer liebäugelt mit einem Wechsel zu Inter Mailand, Alexander Nübel steht vor einem zum VfB Stuttgart. Marcel Sabitzer wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

In Asien kommen die Münchner ihrem Wunschstürmer Harry Kane zumindest örtlich näher. Der Angreifer von Tottenham Hotspur befindet sich mit seinem Team in Thailand. Dort lief der Sonntag nicht wie für seinen Club geplant. Nach starken Regenfällen wurde das Testspiel gegen Leicester City abgesagt.

Vor den Bayern-Männern hatten sich die Frauen den Fans präsentiert. „Wir wollen noch besser werden und versuchen, noch mehr Titel nach München zu holen. Wir haben eine gute Mannschaft und wollen viel erreichen“, sagte Trainer Alexander Straus. dpa