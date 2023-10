Bayers Höhenflug: Hofmann sieht Wechsel bestätigt

Fühlt sich bei Bayer Leverkusen wohl: Jonas Hofmann. © Marius Becker/dpa

Sein Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Bayer Leverkusen hat einigen Staub aufgewirbelt. Doch ganz augenscheinlich hat Jonas Hofmann die richtige Entscheidung getroffen.

Leverkusen - Alles richtig gemacht: Knapp vier Monate nach seinem emotional diskutierten Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Bayer Leverkusen sieht sich Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann vollauf bestätigt. „Es war damals der richtige Schritt und ist jetzt der richtige Schritt“, sagte Hofmann.

„Für ein paar andere Menschen, die es zuerst kritisiert haben, macht es nun vielleicht mehr Sinn, wenn sie sehen, wo wir in der Tabelle stehen“, sagte der 31-Jährige vor dem dritten Europa-League-Gruppenspiel gegen Karabach Agdam aus Aserbaidschan (21.00 Uhr/RTL): „Das Sportliche allein spricht schon für sich, um diesen Wechsel zu rechtfertigen.“

Siebeneinhalb Jahre hatte Hofmann zuvor für Gladbach gespielt. Beim Umbruch vor dieser Saison war er als Kapitän vorgesehen, bis Leverkusen Anfang Juli seine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro zog. In Leverkusen ist er vom Saisonbeginn weg aber Leistungsträger bei der aktuellen Mannschaft der Stunde. Zehn der ersten Pflichtspiele hat Bayer gewonnen, dabei 38:8 Tore erzielt. Hofmann war an zehn dieser Treffer als Schütze oder Vorlagengeber direkt beteiligt.

Mit Leverkusen hofft der 31-Jährige auf einen Titel, den er als „durchaus realistisch“ erachtet. Zudem will er seine Chancen auf einen Kader- oder sogar Stammplatz bei der Heim-EM im kommenden Sommer verbessern. dpa