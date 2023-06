Beben beim VfB: Neuer Sponsor wird Namensgeber des Stadions

Von: Nadja Pohr

Der VfB Stuttgart hat im Rahmen einer Pressekonferenz zwei neue Sponsoren verkündet: MHP und Porsche steigen bei den Schwaben ein. MHP wird gleichzeitig der neue Namensgeber des Stadions.

Stuttgart - Am Dienstagmorgen (27. Juni) verkündete der VfB Stuttgart einen historischen Zusammenschluss: Porsche und MHP werden neue Sponsoren des Vereins. Der Verein für Bewegungsspiele erwartet sich dadurch die Sicherung einer stabilen Zukunft. „Der VfB wirft den Turbo an“, sagte VfB-Präsident Claus Vogt zu den neuen Kooperationen.

Die Porsche AG hat die Absicht, umfangreiche Sponsoring-Pakete zu übernehmen. Unter anderem wird der Sportwagenhersteller aus Stuttgart unter dem Titel „Turbo für Talente“ Partner des Fußballnachwuchses und der Fußballschule. Zusätzlich will Porsche sich künftig auch an der VfB Stuttgart AG beteiligen. Gemeinsam mit den bestehenden Partnern Mercedes-Benz und JAKO könnte die Kooperation das Eigenkapital und die Liquidität des Vereins noch einmal erhöhen, heißt es in der Pressemitteilung. Überraschend gibt es auch einen neuen Namensgeber für die Spielstätte des VfB Stuttgart.

Beben beim VfB Stuttgart: Mercedes-Benz tritt kürzer – MHP wird neuer Namensgeber des Stadions

MHP aus Ludwigsburg, die Tochtergesellschaft der Porsche AG, hat sich derweil die Namensrechte des Stadions gesichert. Mercedes-Benz bleibt gleichzeitig ein wichtiger Partner der Schwaben, wird nun aber als Namensgeber zurücktreten: Aus der Mercedes-Benz Arena wird ab dem 1. Juli 2023 die MHP-Arena. Die Management- und IT-Beratungsfirma hat sich die Rechte für die Spielstätte für die nächsten zehn Jahre gesichert.

Möglich sei dieses Bündnis nur durch das großzügige Entgegenkommen von Mercedes-Benz gewesen, hebt der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle hervor. Als langjähriger Hauptsponsor und Ankerinvestor des VfB, sei es Mercedes-Benz wichtig gewesen, dass der Verein neue, finanziell starke Partner bekommt, erklärte Britta Seeger, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG und Verantwortliche für den Vertrieb, den Schritt.

Die Mercedes-Benz Bank wird darüber hinaus künftig zum Business-Partner des VfB und Hospitalityleistungen für Geschäftskunden und Mitarbeiter in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellen, heißt es. Mit der neuen Konstellation endet somit auch das Engagement der Mercedes-Benz Bank als Haupt- und Trikotpartner sowie von Mercedes-EQ als Ärmelpartner des Klubs. Diese prominenten Rechte kann der VfB Stuttgart entsprechend nun ab der Saison 2023/24 noch vermarkten.

„Mehr geht nicht“: VfB schnürt Allianz mit württembergischen Weltmarken

Porsche und Mercedes als gemeinsame Sponsoren sei vor Jahren noch undenkbar gewesen. „Es war für uns alle natürlich, diesen Weg und dieses Paket zu schnüren, mit Diskussionen verbunden, die ich finde, wir im konstruktiven Miteinander, immer mit dem Ziel verbunden, dem VfB zu helfen, bewältigt haben. Und das ist das Paket, was herausgekommen ist“, sagt Seeger.

Die Freude beim VfB Stuttgart über den geglückten Deal ist jedenfalls groß. „Die Top-Arbeitgeber und Weltmarken Mercedes-Benz, Porsche und MHP gemeinsam beim VfB – mehr geht nicht“, betont Wehrle. Das Gesamtvolumen des Sponsorenpakets kann mehr als 100 Millionen Euro einbringen. Die Absichtserklärung wurde am Dienstag (27. Juni) offiziell unterzeichnet. Nun werden die erforderlichen Vertragswerke ausgearbeitet und finalisiert.

Präsident Claus Vogt spricht dem Vorstandsvorsitzenden daher seinen Dank aus: „Unter seiner Führung hat das Team der VfB Stuttgart AG Großartiges für den VfB und den gesamten Verein geleistet. Die Absichtserklärung, die heute auch für den Verein als Hauptgesellschafter, ein Meilenstein für den VfB und auch für die AG darstellt, hat er nachhaltig und erfolgreich auf den Weg gebracht“, lobt er.