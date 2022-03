Bundesliga-Spielabbruch: Entsetzen nach Becherwurf! Neuigkeiten zum Zustand des Linienrichters

Von: Momir Takac

VfL-Keeper Riemann ist wegen des Becherwurfs außer sich. © IMAGO / Beautiful Sports /IMAGO / kolbert-press

Beim Bundesligaspiel zwischen Bochum und Mönchengladbach ist ein Schiedsrichter-Assistent von einem Bierbecher getroffen worden. Die Partie wurde abgebrochen.

Update vom 19. März, 13.04 Uhr: Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann ist nach dem Becherwurf-Skandal in Bochum und einer Untersuchung im Krankenhaus „wieder zu Hause“. Dies bestätigte Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich am Samstag. Es gehe ihm „den Umständen entsprechend körperlich so weit gut“, sagte Fröhlich in einer Pressemitteilung des DFB.

„Wir werden ihn nach besten Kräften unterstützen, damit er diesen Vorfall auch mental bestmöglich verarbeiten kann“, erläuterte Fröhlich. Gittelmann war im Spiel des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach nach knapp 70 Minuten von einem gefüllten Bierbecher am Hinterkopf getroffen worden. Schiedsrichter Benjamin Cortus unterbrach zunächst die Partie, brach sie dann endgültig ab. „Der Spielabbruch war folgerichtig“, sagte Fröhlich: „Egal in welcher Liga und egal in welcher Sportart, so etwas darf nicht passieren.“

Es war der achte Spielabbruch in der Fußball-Bundesliga. Der DFB-Kontrollausschuss wird am Montag die Ermittlungen aufnehmen. Laut des Sportgerichtsvorsitzenden Stephan Oberholz wird es ein Spielwertungsverfahren und ein Strafverfahren „gegen den Klub, dessen Anhänger sich entsprechend verhalten haben“, geben. Bochum droht neben einer Niederlage am Grünen Tisch ein Geisterspiel.

Bundesliga-Spielabbruch: Entsetzen nach Becherwurf - Linienrichter in Klinik gebracht - Wer war der Täter?

Update vom 19. März, 09.45 Uhr: Auch der VfL Bochum hat sich inzwischen ausführlich zu den Vorfällen geäußert. In einem Statement auf der Homepage des Vereins ist zu lesen: „Der VfL Bochum 1848 distanziert sich in aller Form von denjenigen, die Becher und Gegenstände werfen und bittet speziell beim Getroffenen um Entschuldigung für dieses nicht tolerierbare Verhalten. Des Weiteren hoffen wir natürlich, dass es Christian Gittelmann gut geht und die Verletzung sich als nicht folgenschwer erweist.“

Darüber hinaus stehe nun die Täterermittlung in Mittelpunkt. „Im Falle einer Identifizierung wird der VfL Bochum 1848 weitere Schritte einleiten, zum Beispiel Stadionverbot, Vereinsausschluss oder Einzug der Dauerkarte, und behält sich Schadenersatzansprüche vor. Denn wir gehen davon aus, dass der VfL verbandsseitig bestraft wird.“

Update vom 19. März, 09.17 Uhr: Der Schock sitzt immer noch tief bei allen Beteiligten nach dem Becherwurf von Bochum. Wie und wann die Partie nun beendet oder ob sie gar mit 2:0 für Borussia Mönchengladbach gewertet wird, steht noch nicht fest.

Jetzt hat sich Schiedsrichter Benjamin Cortus zu dem Vorfall gegen seinen Assistenten geäußert. „Er war benommen, ist jetzt ins Krankenhaus gebracht worden und wird entsprechend untersucht“, so der Referee nach der Partie: „Bei einem tätlichen Angriff auf einen Spieloffiziellen ist ein Spielabbruch einfach alternativlos.“

Das Spiel wurde am Freitagabend beim Stand von 2:0 für Gladbach in der 69. Minute unter- und nach längerer Pause und Beratung schließlich abgebrochen.

Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann geht nach einem Becherwurf zu Boden. © IMAGO/UWE KRAFT

Bochum gegen Mönchengladbach nach Becherwurf abgebrochen - „Peinlich und nicht akzeptabel“

Erstmeldung vom 18. März Bochum - Unschöne Szene beim Freitagabendspiel der Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach: Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann ist von Fans beworfen und am Kopf getroffen worden. Laut dem kicker handelt es sich um einen Bierbecher.

Die Szene ereignete sich in der 69. Minute. Nachdem Gittelmann einen Getränkebecher abbekommen hatte, unterbrach Schiedsrichter Benjamin Cortus sofort die Partie. Der Becher wurde von einer Tribüne mit hauptsächlich Bochumer Fans geworfen.

Becherwurf in Bochum: Schiedsrichter bricht Bundesligaspiel ab

Später teilte der Stadionsprecher mit, dass die Partie abgebrochen wird. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:0 für Borussia Mönchengladbach. „Das Spiel wird nicht wieder angepfiffen. Das Spiel ist offiziell abgebrochen“, sagte der Stadionsprecher.

Gittelmann hatte sich immer wieder die schmerzende Stelle am Kopf gerieben. Das Schiedsrichter-Gespann zog sich in die Katakomben des Stadions zurück. Es folgten kurz darauf auch die Gladbacher Spieler. Bochumer Spieler um Torhüter Manuel Riemann gingen zu den Anhängern und versuchten, energisch auf sie einzuwirken. Dann verließen auch sie das Spielfeld.

Spielabbruch nach Becherwurf: „Absolut schade und traurig, dass so etwas passiert“

„Man muss sich in aller Form entschuldigen. Wir hoffen, dass sich der Linienrichter schnell erholt. Es ist absolut schade und traurig, dass so etwas passiert ist“, sagte Bochums Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz bei DAZN. „Es ist ein Zwischenfall, der so nicht passieren darf.“

Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelman, der einen Becher an den Kopf bekommen hatte, geht zwischen den Spielern vom Platz. © picture alliance/dpa | Bernd Thissen

„Kein Mensch auf dieser Welt möchte, dass ein Fußballspiel so endet“, sagte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus. „Es macht kein gutes Bild. Das gehört sich nicht. So etwas darf nicht passieren. Punkt“

Bochum gegen Mönchengladbach abgebrochen: Gellhaus findet es „peinlich und nicht akzeptabel“

„Es ist eine bittere Pille, wenn das Spiel so zu Ende geht“, sagte Mönchengladbachs Co-Trainer Christian Peintinger, der seinen in Corona-Quarantäne befindlichen Chef Adi Hütter vertrat.

„Da muss man sich als allererstes in aller Deutlichkeit entschuldigen. Das ist peinlich und nicht akzeptabel“, erklärte VfL-Co-Trainer Markus Gellhaus, der für den coronakranken Chefcoach Thomas Reis an der Seitenlinie stand.