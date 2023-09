Neuer Klub für Ex-Eintracht-Coach? Glasner könnte Weltmeister beerben

Von: Sascha Mehr

Oliver Glasner, ehemaliger Cheftrainer von Eintracht Frankfurt, wird bei Olympique Lyon als Nachfolger von Laurent Blanc ins Gespräch gebracht.

Lyon – Oliver Glasner erlebte bei Eintracht Frankfurt eine sehr erfolgreiche Zeit. Nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg, den er ins internationale Geschäft führte, trug auch seine Arbeit am Main schnell Früchte. Der Österreicher schaffte mit der SGE den Einzug ins Finale der Europa League und gewann mit seiner Mannschaft in Sevilla den Titel gegen die Glasgow Rangers.

Oliver Glasner Geboren: 28. August 1974 (Alter 49 Jahre), Salzburg, Österreich Letzter Verein: Eintracht Frankurt Funktion: Cheftrainer

Eintracht Frankfurt: Ex-Coach Glasner mit neuem Klub?

Durch den Sieg im Europa-League-Finale qualifizierte sich Eintracht Frankfurt das erste Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte für die Champions League. Glasner und sein Team überstanden die Gruppenphase und feierten magische Europapokal-Nächte mit den Fans. Endstation war dann im Achtelfinale gegen das italienische Top-Team von der SSC Neapel.

In der Bundesliga lief die Rückrunde der vergangenen Saison nicht mehr rund und so einigten sich Glasner und die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt darauf, die Zusammenarbeit im Sommer zu beenden. „Ich bin eigentlich relativ ruhig. Natürlich enttäuscht, ein bisschen Wehmut nach dieser tollen Stimmung von uns. Auf der anderen Seite aber auch stolz, was wir hier bewegt haben. Wenn ich darüber spreche, bekomme ich Gänsehaut links, rechts, überall. Die beiden Jahre werden immer in meinem Herzen bleiben“, sagte Glasner direkt nach dem verlorenen Pokalfinale gegen RB Leipzig, seinem letzten Spiel als SGE-Coach.

Oliver Glasner, Ex-Trainer von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

An einen neuen Job dachte der Österreicher zunächst nicht. „Ach, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Kopf, mir über meine Zukunft Gedanken zu machen. Ansonsten ist es auch Zeit, mein Handicap im Golf wieder zu verbessern. Ich bin sehr entspannt“, so Glasner zu seiner Zukunft.

Eintracht Frankfurt: Lyon will offenbar Ex-SGE-Coach Glasner verpflichten

Wie die französische Tageszeitung L‘Equipe nun aber berichtet, könnte der Ex-Eintracht-Coach schon bald wieder einen Job haben. Bei Olympique Lyon herrscht nach einem schlechten Saisonstart Unruhe und Cheftrainer Laurent Blanc, 1998 als Spieler mit Frankreich Weltmeister, steht unter Druck. Viele Niederlagen darf er sich nicht mehr erlauben.

Oliver Glasner soll einer der Kandidaten auf die Nachfolge sein. Ebenfalls auf der Short-List des Eigentümers steht offenbar Graham Potter, der ehemalige Coach des FC Chelsea, der dort aber krachend scheiterte. Ob sich Glasner den Job in Lyon aber überhaupt vorstellen kann, ist nicht bekannt. (smr)