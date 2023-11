Befreiungsschlag für Schmidt? Benfica holt Derbysieg

Benficas Trainer Roger Schmidt ist zuletzt unter Druck geraten. © Alvaro Barrientos/AP/dpa

Roger Schmidt hat mit Benfica Lissabon dank einer verrückten Schlussphase einen wichtigen Derbysieg gefeiert. Durch zwei Tore in der Nachspielzeit holte der unter Druck stehende Trainer noch einen 2:1 (0:1)-Sieg gegen Sporting Lissabon.

Lissabon - João Neves (90. Minute+4) und Casper Tengstedt (90.+9) drehten vor 62 166 Zuschauern eine kuriose Partie zugunsten von Portugals Fußball-Rekordmeister. Der schwedische Angreifer Viktor Gyökeres (45.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Sporting musste fast eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren, weil Verteidiger Gonçalo Inácio in der 51. Minute wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen hatte.

Nach dem Sieg hat Benfica dank des besseren Torverhältnisses die Tabellenführung von Sporting übernommen. Schmidt ist bei Benfica zuletzt vor allem aufgrund des in dieser Saison schwachen Abschneidens in der Champions League unter Druck geraten. Sein Team, in der Vorsaison noch im Viertelfinale, hat bislang alle vier Spiele verloren und kann nicht mehr die K.o.-Phase erreichen. dpa