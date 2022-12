ZDF-„heute“ schaltet ein letztes Mal überhaupt zu Réthy – plötzlich plärrt ein Kollege aus dem Off

Von: Stefan Schmid

Kristin Otto muss nach einem Zwischenruf aus dem Off schmunzeln. © Screenshot: ZDF/heute

Nachdem Kristin Otto im „heute“-Studio sich ein letztes Mal zu Béla Réthy verabschiedet, schreit plötzlich ein Mitarbeiter aus dem Off dazwischen.

Mainz/München - Das Spiel zwischen Frankreich und Marokko bei der WM 2022 ist das letzte Spiel, das Béla Réthy in seiner langen Karriere kommentieren wird. Auch beim ZDF will man sich möglichst dankbar vom erfahrenen Kommentatoren verabschieden und so schaltete Kristin Otto im „heute“-Studio ein letztes Mal live zu Réthy ins Stadion. Bei der Verabschiedung dann eine kuriose Szene, denn ein Mitarbeiter aus dem Off will auch noch seine Grüße ausrichten.

Béla Réthy hört beim ZDF auf - „heute“ schaltet ein letztes Mal zu ihm

Bei der Schalte aus Mainz ins Al-Bayt Stadium in Katar geht es weniger um das bevorstehende Spiel als um den letzten Einsatz von Béla Réthy als Reporter. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, dazu dein Abschied am Mikro. Wie emotional ist das alles für dich?“, begrüßt Otto den Kommentator. Réthy, der 66 Jahre alt wird, bedankt sich für die Glückwünsche und stellt überraschend nüchtern fest: „Im Moment war das alles business as usual.“

Béla Réthy aus dem Off verabschiedet - „Mensch Mitri“

„Die Emotionen kommen glaub’ ich nachher auf dem Weg zurück ins Parkhaus. Im Moment wird einfach nur gearbeitet, Halbfinale“, so die Einschätzung des kultigen Reporters. Die Halbfinal-Partie selbst ist weniger Thema, Réthy gibt aber einen Tipp ab: „Ich tippe auf Frankreich.“

Mitri Sirin und Kristin Otto im „heute“-Studio des ZDF. © Screenshot: ZDF/heute

Das Kuriosum der Live-Schalte folgt dann erst zum Ende hin. Otto verabschiedet sich mit großen Dankesworten. „Ein gutes Spiel nachher, viel Spaß vor allem und einfach mal großes Danke für alles“, so die Moderatorin. Als diese sich gerade vom Bildschirm, auf dem Béla Réthy zu sehen ist, abwenden will, schließt sich noch Mitri Sirin aus dem Off den dankenden Worten an. „Auch von mir“ plärrt es aus dem Hintergrund. Hahlweg kommentierte es mit: „Mensch Mitri“. Eine kuriose Szene, über die alle im Studio schmunzeln können. (sch)