ZDF-Kommentator Béla Réthy muss nach WM in Rente: „Kann ihn nicht mehr ertragen“

Von: Christoph Klaucke

Das ZDF schickt Kommentator Béla Réthy nach der WM 2022 in Rente. Zuvor muss die Reporter-Legende spöttische Fan-Reaktionen über sich ergehen lassen.

Doha – Bei Kommentatoren scheiden sich wie bei manch einem Fußballer die Geister. Die einen verehren ihn, die anderen können ihn nicht ausstehen. So geht es auch ZDF-Kommentator Béla Réthy.

Die Reporter-Legende läuft bei der WM 2022 wieder einmal zu Höchstform auf und wird dafür von den Fans im Netz gefeiert, auf der anderen Seite muss er aber auch vernichtende Kritik einstecken. Nach der Weltmeisterschaft ist für den 65-Jährigen dann endgültig Schluss. Das ZDF schickt Réthy in Rente.

Béla-Andreas Réthy Geboren: 14. Dezember 1956 (Alter: 65 Jahre), Wien, Österreich Sportjournalist Kinder: Laura Réthy, Paul Réthy

Béla Réthy: ZDF-Kommentator nach zehn Weltmeisterschaften in Rente

Béla Réthy hat mit seinem einprägsamen Stimmorgan ganze Generationen von Fußball-Fans geprägt. Der gebürtige Wiener war für das ZDF bei zehn Weltmeisterschaften im Einsatz. Von 1996 bis 2018 kommentierte er alle vom Sender übertragenen EM- und WM-Endspiele.

Nach dem letzten Bundesliga-Spieltag Mitte November wurde Réthy nach seinem letzten Kommentar für Das aktuelle Sportstudio bereits offiziell verabschiedet und für seine Verdienste in der Sport-Berichterstattung geadelt. Nach der WM 2022 (20. November bis 18. Dezember, Spielplan zur WM 2022) geht Réthy nach über 35 Jahren in den Ruhestand.

WM 2022: Fans flippen wegen ZDF-Kommentator Béla Réthy aus

Bei der WM-Eröffnungsfeier vor wenigen Tagen hatte er einen seiner letzten großen Auftritte – die Fans flippten wegen ZDF-Kommentator Béla Réthy aus: „Größter Grund die WM nicht zu schauen“.

Réthy heimste für seine Kritik an Katar aber auch Lob ein. Kommentatoren-Kollege Uli Hebel twitterte sogar: „Béla Réthy ist eine verdammte Legende. Und das ist kein Diskussionsbeginn.“

Béla Réthy: ZDF-Kommentator feiert Brasiliens Richarlison-Traumtor – und macht sich über Neymar lustig

Am Donnerstagabend (24. November) kommentierte er das WM-Spiel zwischen Brasilien und Serbien (2:0). Die Fußball-Welt rastete nach Richarlison-Traumtor aus und auch Réthy eskalierte am ZDF-Mikrofon: „Das ist Brasilien. Das ist Kunst. Das ist Samba. Das ist Party! Ein Weltklasse-Tor von Richarlison. Da sind selbst die Brasilianer, die ja viel gewohnt sind, fassungslos...“ Hintergrund: Réthy wuchs mit seinen ungarischen Eltern bis zu seinem elften Lebensjahr in Sao Paulo auf und hat noch immer ein Herz für Brasilien.

Réthys Meinung zur ungewohnt langen Nachspielzeit in Katar traf ebenfalls voll ins Schwarze und war unterhaltsam zugleich. „Sieben Minuten werden nachgespielt. Warum? Nun gut, einmal hat Neymar lange gelegen. Aber das macht er doch schon seit drei Weltmeisterschaften!“ Neymar droht nun womöglich das WM-Aus – der Superstar vergoß nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung bittere Tränen. Auch deswegen musste sich Réthy erneut viel Kritik gefallen lassen. Unsere Redaktion fasst die Twitter-Reaktionen hier zusammen.

WM 2022: Twitter-Fans schießen gegen Béla Réthy - ausgewählte Kommentare

„Es tut mir leid aber ich kann Bela Rethy nicht mehr ertragen. Geht nicht. So ganz ohne Hate Speech. Ich ertrage es nur mit Ton aus. Schade eigentlich.“

„Der Stuss, den Béla Rethy sich zusammenkommentiert, ist kaum zu ertragen.“

„Nur wenige Dinge sind unerträglicher als wenn Bela Rethy Brasilien-Spiele kommentiert“

„Digga es sind 55sek rum und Bela Rethy macht den ersten lustigen Spruch darüber, dass Neymar stehen geblieben ist. Auf der ganzen Welt macht das keiner, nur wieder die deutschen Kommentatoren.“

„Bela Rethy kanns nicht lassen Neymar schlecht zu reden oder?“

„Wie kann Bela Rethy - in einem Stadion in welchem nur alk freies Bier verkauft wird - so besoffen klingen??“

WM 2022: Kommentiert Béla Réthy nochmal ein Deutschland-Spiel?

Réthy polarisierte schon immer, nimmt kein Blatt vor den Mund. Unvergessen sein bissiger Kommentar beim Kolumbien-Spiel bei der WM 1998, mit dem er über das Ziel hinausschoss. „Das da vorne, das aussieht wie eine Klobürste, ist Carlos Valderrama.“ Heute, gestand Réthy, „würde ich das nicht mehr so machen“.

Ob Réthy nochmal ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft kommentieren wird, ist mehr als fraglich (Sendetermine des DFB-Teams). Die Elf von Bundestrainer Hansi Flick, gegen Spanien zum Siegen verdammt ist, wird am Sonntag (20 Uhr) Oliver Schmidt kommentieren. Schon vor der EM 2021 kam es nach 25 Jahren zu einer Wende um Béla Réthy. Das Quoten-Desaster für ARD und ZDF geht derweil weiter – auch beim Deutschland-Spiel. (ck)

