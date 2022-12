Pechvogel Lukaku dreht nach WM-Aus durch und schlägt die Auswechselbank kurz und klein

Von: Korbinian Kothny

Kroatien steht im Achtelfinale der WM. Der Vize-Weltmeister trennt sich im Gruppenfinale 0:0 gegen Belgien. Lukaku wird bei den Roten Teufeln zur tragischen Figur.

WM 2022: Gruppe F | Kroatien - Belgien 0:0 (0:0)

Showdown in Gruppe F: Kroatien steht als Gruppenzweiter in Achtelfinale, Belgien scheidet aus

WM in Katar: Möglicher Achtelfinalgegner von Deutschland kommt aus Gruppe F

Update, 18.34 Uhr: Die Enttäuschung war den Belgiern nach Abpfiff anzusehen. Besonders Stürmer Romelu Lukaku ließ mehrere Hundertprozentige Chancen zum Führungstreffer aus, letztlich schieden die Belgier aufgrund des Remis aus. Nach Abpfiff entlud sich der Frust des Inter-Mailand-Stürmes direkt an der Auswechselbank, auf die der bullige Angreifer einschlug und die Plexiglasverkleidung löste.

Fazit: Was war das für ein Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte übernahm Kroatien in den zweiten 45 Minuten komplett die Spielkontrolle. Die roten Teufel hatten in Form von Romelu Lukaku mehrfach die Riesenchance, den Siegtreffer zu erzielen.

Was für ein bitterer Auftritt des Stürmers von Inter Mailand, der erst in der Halbzeit eingewechselt wurde. Für Belgiens goldene Generation war es wohl der letzte Auftritt bei einem Großereignis. Kroatien hingegen zittert sich als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase. Im Parallelspiel schlug Marokko Kanada mit 2:1 und zieht als Gruppenerster ins WM-Achtelfinale ein. Marokko trifft damit auf den Zweiten Platz der Gruppe E, den Deutschland im Gruppenfinale gegen Costa Rica anpeilt.

Kroatien – Belgien 0:0 (0:0)

Aufstellung Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovic, Modric, Kovacic - Kramaric (64' Pasalic), Livaja (64' Petkovic), Perisic Aufstellung Belgien: Courtois - Meunier (87' E. Hazard), Alderweireld, Vertonghen, Castagne - Witsel, Dendoncker (72' Doku), Carrasco (72' Tielemans), de Bruyne, Trossard (59' T. Hazard)- Mertens (46' Lukaku) Tore: -

Romelu Lukaku verpasste den Siegtreffer mehrfach nur knapp. © IMAGO/Vincent Kalut

90. Minute + 5: Das Spiel ist aus. Belgien und Kroatien trennen sich torlos. Dadurch zieht Kroatien als Gruppenzweiter ins WM-Achtelfinale ein und Belgien ist draußen.

90. Minute + 2: Es gibt vier Minuten Nachspielzeit. Kroatien mittlerweile mit Riesenglück.

90. Minute: Das ist der Wahnsinn! Lukakau vergibt die nächste Riesenchance. Livakovic fliegt erneut unter einer Flanke durch und wieder kommt Lukaku an den Ball und schafft es den Ball aus eineinhalb Metern nicht im leeren Kasten unterzubekommen. Das gibt es nicht.

88. Minute: Da wäre es fast gewesen, das 1:0. Meunier kommt nach einer verunglückten Flanke an den Ball, kann den Ball aber nicht im Kasten unterbekommen. Lukaku war zuletzt dran. Belgien zieht derweil seinen letzten Joker. Kapitän Eden Hazard soll es jetzt richten. Der Stürmer von Real Madrid kommt für Meunier.

83. Minute: Belgien läuft allmählich die Zeit davon. Die roten Teufel brauchen ein Treffer, um das WM-Aus in der Vorrunde abzuwenden.

77. Minute: Belgien geht langsam all in. Immer wieder wird Lukaku in der Mitte mit Flanken gesucht. Bislang steht die Defensive Kroatiens aber, vor allem Gvardiol kann immer wieder klären.

72. Minute: Nächster Doppelwechsel bei den Belgiern. Carrasco und Dendoncker gehen, dafür kommen Tielemans und Doku.

69. Minute: Das Spiel nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Belgien intensiviert seine Offensivbemühungen, muss aber aufpassen nich in einen Konter zu laufen.

64. Minute: Kroatien reagiert mit einem Doppelwechsel. Petkovic und Pasalic kommen für Kramaric und Livaja.

Kroatien gegen Belgien: Lukaku vergibt Doppelchance

63. Minute: Und gleich die nächste Riesenchance für Lukaku. Livakovic springt unter einer Flanke durch und Big Rom setzt den Ball aus fünf Metern per Kopf drüber. Der Ball war bei der Flanke aber wohl aus.

60. Minute: Da ist die RIESENCHANCE für Belgien. De Bruyne mit einem klasse Steckpass auf Carrasco, der noch rechtzeitig abgeblockt wird. Im Nachschuss trifft Lukaku nur den Pfosten. Das muss eigentlich das 1:0 sein.

59. Minute: Die Belgier wechseln erneut. Thorgan Hazard kommt für Trossard. Bruder Eden ist nach wie vor beim Warmlaufen.

54. Minute: Kroatien übernimmt langsam wieder die Spielkontrolle. Kovacic kommt erneut aus dem Rückraum zum Abschluss, Courtois kann klären.

50. Minute: Auf der Gegenseite auch die Kroaten mit der ersten Chance in der zweiten Halbzeit. Kovacic kommt am Strafraumeck realtiv frei zum Schuss und versucht den Ball ins kurze Eck zu schlenzen. Courtois klärt zur Ecke, die nichts einbringt.

49. Minute: Und das Spiel der Belgier ändert sich sofort. Immer wieder wird Lukaku im Sechzehner gesucht. Ein erster Kopfball ist aber für Livakovic kein Problem.

46. Minute: Es geht weiter. Der Ball rollt in der zweiten Halbzeit. Die Belgier setzen alles auf Karte Angriff. Romelu Lukaku kommt für Dries Mertens.

Halbzeit: Kroatien und Belgien gehen torlos in die Pause

45. Minute + 4: Es ist Halbzeit. Belgien und Kroatien gehen mit einem 0:0 in die Pause, im Parallelspiel führt Marokko mit 2:1 gegen Kanada. Nach aktuellem Stand ist Marokko Gruppenerster, Kroatien Zweiter und Belgien ausgeschieden.

45. Minute: Vier Minuten gibt es obendrauf.

44. Minute: Bei Belgien machen sich bereits Eden Hazard und Romelu Lukaku an der Seitenlinie warm. Ein eindeutiges Zeichen, dass Martinez mit dem Offensivspiel nicht zufrieden ist.

40. Minute: Es bleibt dabei. Kroatien hat mehr Ballbesitz und die deutlich reifere Spielanlage, kommt aber auch nicht zu wirklich zwingenden Torchancen. Kanada hat währenddessen gegen Marokko verkürzt.

33. Minute: Die Partie spielt sich hauptsächlich in der Hälfte der Belgier ab. Kroatien hat hier deutlich mehr Ballbesitz und scheint dem Treffer näher.

30. Minute: Den Belgiern fällt weiterhin nicht viel ein. Dabei sind die roten Teufel unter Zugzwang. Aktuell ist Marokko Gruppenerster und Kroatien Zweiter. Deutschland könnte damit in einem möglichen WM-Achtelfinale auf Marokko treffen.

25. Minute: Marokko hat währenddessen im Parallelspiel auf 2:0 erhöht. Es deutet immer mehr daraufhin, dass eines der beiden europäischen Schwergewichte nach der Vorrunde die Segel streichen muss.

22. Minute: Da haben die Belgier richtig Glück gehabt. Und allen voran Carrasco. Der Angreifer verschuldete schon gegen Kanada einen Elfmeter.

Kroatien gegen Belgien: VAR nimmt Kroatien-Elfmeter zurück

18. Minute: So ist es. Lovren stand bei der Freistoß-Ausführung im Abseits. Der Elfmeter wird zurückgenommen.

16. Minute: Nach einem Freistoß räumt Carrasco Kramaric ab. Jetzt wird allerdings gecheckt, ob es im Vorfeld eine Abseitsposition gab.

15. Minute: Im Gegenzug gibt es den Elfmeter für Kroatien.

14. Minute: Belgien ist jetzt richtig da. De Bruyne erobert den Ball am eigenen Sechzehner und treibt ihn über das ganze Feld, bis er auf den völlig blanken Mertens durchsteckt. Da war mehr drin.

Kevin de Bruyne will ins WM-Achtelfinale. © AFP

11. Minute: Und da ist sie, die erste Chance der Belgier. Mertens legt den Ball von außen in die Mitte zu Carrasco, dessen Abschluss noch rechtzeitig geblockt wird. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

10. Minute: Belgien bekommt so langsam einen Fuß in die Partie. Zumindest halten die roten Teufel jetzt Kroatien besser vom eigenen Tor weg. Auf die erste Chance muss die Martinez-Elf aber noch warten.

4. Minute: Die Kroaten legen los wie die Feuerwehr. Der Vize-Weltmeister kommt in den Anfangsminuten immer wieder gefährlich in den Strafraum der Belgier. Währenddessen ist Marokko gegen Kanada in Führung gegangen. Belgien braucht jetzt einen Sieg, um weiterzukommen.

1. Minute: Und wie! Kroatien mit dem Anstoßtrick. Perisic kommt aus 16 Metern relativ frei zum Abschluss und verzieht nur knapp.

1. Minute: Das Spiel läuft. Kroatien hat Anstoß und spielt in der ersten Halbzeit von links nach rechts. Das Stadion ist nahezu ausverkauft.

ANPFIFF.

Update vom 01. Dezember, 15.53 Uhr: Es ist alles angerichtet. Die beiden Mannschaften stehen zum Einlaufen bereit. Wir sind gespannt auf ein spannendes Gruppenfinale.

Update vom 01. Dezember, 15.34 Uhr: Kroatiens Coach Zlatko Dalic setzt dagegen auf dieselbe Elf wie beim überzeugenden Sieg gegen Kanada. Die Kroaten haben auch die bessere Ausgangsposition. Der Vize-Weltmeister von 2018 benötigt ein Remis für den Einzug ins WM-Achtelfinale.

Update vom 01. Dezember, 15.03 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Bei den Belgiern gibt es eine große Überraschung. Superstar und Kapitän Eden Hazard muss vorerst auf der Bank Platz nehmen. Während der WM haben die Roten Teufel eher mit internen Kriegsschauplätzen als mit Leistungen geglänzt. Ist das die Antwort von Nationaltrainer Roberto Martinez?

München – Showdown in Gruppe F: Belgien und Kroatien kämpfen im direkten Aufeinandertreffen, um den Einzug ins Achtelfinale bei der WM 2022. Kroatien führt aktuell die Gruppe mit vier Punkten an, Belgien ist mit einem Zähler Dritter.

Nach der starken Vorstellung beim 4:1 gegen Kanada reicht dem Vize-Weltmeister aus Kroatien ein Punkt zum Weiterkommen. Spielmacher Luka Modric wäre bei einer weiteren Gelben Karte in einem möglichen Achtelfinale gesperrt.

WM in Katar: Möglicher Achtelfinalgegner von Deutschland kommt aus Gruppe F

Bei den Belgiern lagen zuletzt die Nerven blank. Eine Krisensitzung soll die Wende bringen. Das Team benötigt einen Sieg oder einen Punkt und eine hohe Niederlage Marokkos gegen Kanada. Am zweiten Spieltag verloren die roten Teufel mit 0:2 gegen Marokko. Die Nordafrikaner haben gegen das bereits ausgeschiedene Kanada das Weiterkommen selbst in der Hand – hier der Live-Ticker.

Spannend ist die Gruppe F auch aus deutscher Sicht. Der Gruppensieger trifft auf den Zweiten der Deutschland-Gruppe. Die DFB-Elf kämpft am Donnerstagabend gegen Costa Rica um Platz zwei, ist dabei aber auf die Schützenhilfe der Spanier angewiesen. (kk)