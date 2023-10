Belgier Geraerts soll neuer Trainer auf Schalke werden

Karel Geraerts soll der neue Trainer des FC Schalke 04 werden. © Laurie Dieffembacq/Belga/dpa

Der Belgier Karel Geraerts (41) soll nach Informationen der „Bild“ neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 werden.

Gelsenkirchen - Die Gespräche mit Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor André Hechelmann seien weit fortgeschritten, der Deal sei nahezu perfekt, berichtete die Zeitung.

Demnach soll Geraerts in der kommenden Woche in Gelsenkirchen antreten und nach der Länderspielpause in der Auswärtspartie beim Karlsruher SC (22. Oktober) sein Debüt geben. Geraerts trainierte zuletzt den belgischen Überraschungsclub Union Saint Gilloise. Trotz einer erfolgreichen Saison mit Platz drei trennte sich der Club aber von Geraerts.

Schalke wollte den Bericht nicht kommentieren. „Wir äußern uns erst dann, wenn von uns offiziell bestätigt wird, dass wir einen neuen Cheftrainer verpflichtet haben“, sagte Clubsprecher Marc Siekmann.

Der Bundesliga-Absteiger sucht einen Nachfolger für den Ende September freigestellten Thomas Reis. Seitdem betreut Matthias Kreutzer die Mannschaft als Interimscoach. Schalke liegt in der 2. Bundesliga auf dem Abstiegsrelegationsplatz. dpa