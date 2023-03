Bellinghams Zukunft in 20 Tagen entschieden? Radiosender sorgt für Aufsehen

Von: Marius Epp

Teilen

BVB-Star Jude Bellingham macht sich aktuell Gedanken um seine Zukunft. Einem Radiosender zufolge könnte schon recht bald eine Entscheidung fallen.

Dortmund – Saftige Gehaltserhöhung oder Abgang? Vor dieser Entscheidung steht Jude Bellingham im Moment. Klar ist: Will der Engländer bleiben, rollt ihm Borussia Dortmund den roten Teppich aus. Verlängert er seinen bis 2025 laufenden Vertrag, winken ihm laut der Bild 15 Millionen Euro im Jahr.

Jude Victor William Bellingham Geboren: 29. Juni 2003 (Alter 19 Jahre), Stourbridge, Vereinigtes Königreich Verein: Borussia Dortmund Position: Zentrales Mittelfeld Vertrag bis: 2025

Hat Jude Bellingham BVB-Zukunft? Bericht über Treffen mit Real Madrid

Ein Abschied scheint derzeit aber mindestens genauso wahrscheinlich. Die Interessenten sind bekannt – vor allem Real Madrid und der FC Liverpool buhlen um den 19-jährigen Mittelfeld-Star. Informationen der Bild zufolge gibt es ordentlich Bewegung im Bellingham-Poker.

Bellinghams Vater Mark soll zuletzt die Real-Bosse in Madrid getroffen haben. Das Portal Foot Mercato berichtet von einem weiteren Treffen des Vaters mit Reals Transfer-Chef Juni Cafalat in London.

Wie lange darf sich Schwarz-Gelb noch an Jude Bellingham erfreuen? © IMAGO/Marc Niemeyer

Borussia Dortmund kämpft um Bellingham: Entscheidung in 20 Tagen?

Nun gibt es einen weiteren Bericht, der BVB-Fans aufhorchen lässt: Der englische Internet-Radiosender Talksport will erfahren haben, dass Bellingham nach der Länderspielpause Ende März über seine Zukunft entscheiden wolle. Möglich, dass also schon in rund 20 Tagen und somit vor dem Kracher-Duell mit dem FC Bayern feststeht, ob Bellingham in Dortmund bleibt oder nicht.

Neben dem FC Liverpool und Real Madrid wurde auch Manchester City als möglicher Abnehmer ins Spiel gebracht. Viel mehr Vereine gibt es auch nicht, die sich das Gesamtpaket Bellingham überhaupt leisten können. Der BVB wird erst ab einer Ablösesumme von deutlich über 100 Millionen mit der Wimper zucken. Bei Marco Reus droht dagegen ein ablösefreier Abgang.

Bleibt Jude Bellingham beim BVB?

Wer sich an Ousmane Dembélé erinnert, weiß, dass die Dortmunder ihre Topstars nicht ohne Weiteres ziehen lassen – und durchaus gewillt sind, eine hohe Ablöse einzutreiben. Auf der anderen Seite ist aber auch klar: Sollte Bellingham tatsächlich wechseln wollen, wird ihn der BVB nicht halten können.

Bellinghams finanzielle und sportliche Ansprüche können die Schwarz-Gelben auf Dauer wohl nicht erfüllen. Was die Dortmunder ihm bieten können: eine Chefrolle im zweitbesten deutschen Team. (epp)