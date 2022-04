Benfica - Liverpool live in TV und Stream – Wer überträgt das Hinspiel im CL-Viertelfinale?

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Mohamed Salah (vorne) und der FC Liverpool zählen zu den Favoriten auf den Sieg in der Champions League. © Darren Staples/CSM via ZUMA Wire/dpa

Der FC Liverpool trifft im Champions-League-Viertelfinale auf Benfica Lissabon. Erfahren Sie hier, wer das Hinspiel am 05.04. live und exklusiv überträgt.

Es hätte wahrlich schlimmer kommen können für Jürgen Klopp und den FC Liverpool*. Die Reds zogen mit Benfica Lissabon das vermeintliche Glückslos im Viertelfinale der Champions League, das heute Abend startet. Doch, aufgepasst! Der portugiesische Rekordmeister setzte sich im Achtelfinale gegen das favorisierte Ajax Amsterdam durch (2:2, 1:0) und auch in der Gruppenphase ließen die Adler in der Bayern-Gruppe den großen FC Barcelona hinter sich. Dennoch geht der FC Liverpool als klarer Favorit in die beiden Begegnungen. Das Hinspiel zwischen Benfica und Liverpool sehen Sie bei Amazon Prime Video. Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

Benfica - Liverpool live: Defensive Adler gegen spielfreudige Reds

In der Liga nur auf Platz 3, im Ligapokal das Finale gegen Stadtrivale Sporting verloren – Benfica hat schon bessere Zeiten erlebt. Doch in der Champions League zeigen die Adler ein anderes Gesicht. Defensiv kompakt, offensiv immer wieder mit entscheidenden Nadelstichen und jeder Menge Glück. Mit dem FC Liverpool kommt nun ein echtes Kaliber.

Die Reds zählen zum engeren Favoritenkreis auf den Henkelpott und befinden sich in absolut blendender Verfassung. Im Jahr 2022 konnten Salah und Co. 17 von 20 Pflichtspielen gewinnen. In der Premier League auf Platz 2, im FA Cup im Halbfinale, den Ligapokal bereits gewonnen und auch in der Königsklasse kann es dieses Jahr wieder sehr weit gehen. Liverpool steht womöglich vor der erfolgreichsten Saison in der Vereinsgeschichte.

Benfica - Liverpool live: Prime Video zeigt das CL-Viertelfinale

Seit dieser Saison ist die Champions League auch bei Amazon zu Hause. Prime Video zeigt jeden Dienstag das Topspiel. So ist die Partie zwischen Benfica und Liverpool live im Stream zu sehen. Anpfiff ist um 21:00 Uhr am Dienstag (05.04.). Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20:00 Uhr mit einigen Experten wie Matthias Sammer und Mario Gomez. Im Anschluss zeigt Prime Video eine ausführliche Analyse sowie die andere Partie des Abends (Manchester City - Atlético Madrid).

Benfica - Liverpool live: Das kostet eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime

Prime-Mitglieder sehen die Champions League im Rahmen ihrer Mitgliedschaft kostenfrei und genießen die unzähligen Vorteile von Prime, wie kostenfreie Lieferung von Millionen von Artikeln. Eine Prime-Mitgliedschaft kostet monatlich 7,99 Euro oder 69,- Euro pro Jahr. Nicht-Prime-Mitglieder können jedoch eine kostenlose Probe-Mitgliedschaft für Amazon Prime abschließen. Diese läuft nach 30 Tagen aus. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um die heiße Phase der Champions League zu sehen. Prime Video überträgt kommende Woche auch das Rückspiel von Bayern München gegen Villarreal (12.04., 21:00 Uhr). (pm) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

