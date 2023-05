Benfica und Schmidt können vorzeitig Meister werden

Portugal

Roger Schmidt will sich von der Chance auf den vorzeitigen Meistertitel mit Benfica Lissabon nicht blenden lassen. Theoretisch kann der deutsche Trainer mit den Portugiesen schon am Sonntagabend als neuer Champion feststehen.

Seixal - „Wir fokussieren uns komplett auf unser Spiel, auf nichts anderes. Alles andere liegt ohnehin nicht in unserer Hand“, sagte der 56-Jährige mit Blick auf die Partie am Samstag (19.00 Uhr) bei Portimonense SC.

Gewinnt Benfica sein Auswärtsspiel, könnten Schmidt und sein Team am Sonntagabend die Meisterschaft feiern. Dafür müsste der erste Verfolger FC Porto sein Spiel gegen Casa Pia verlieren. Auch bei einem Remis des Titelverteidigers am Sonntag (21.30 Uhr) dürfte Benfica der erste Meistertitel seit 2019 angesichts des klar besseren Torverhältnisses dann kaum noch zu nehmen sein. Derzeit steht Portugals Fußball-Rekordmeister bei noch drei ausstehenden Partien in der Tabelle vier Punkte vor Porto.

„Ich habe hier schon früh gemerkt, was es den Fans bedeuten würde, diesen Titel zu gewinnen“, sagte Schmidt. „Wir wollen alle Meister werden.“ dpa