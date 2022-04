Bergamos Offensiv-Star Zapata gegen Leipzig als Joker dabei

Mit neun Toren ist Duvan Zapata in der Serie A der treffsicherste Stürmer Bergamos. © Paolo Magni/ANSA via ZUMA Press/dpa

Atalanta Bergamo kann im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei RB Leipzig wieder auf Offensiv-Star Duvan Zapata setzen.

Leipzig - Der 31-Jährige aus Kolumbien wird nach anderthalbmonatiger Verletzungspause allerdings nur als Joker zum Einsatz kommen. „Es ist ganz wichtig, ihn dabei zu haben. Er wird von der Bank aus kommen. Es ist schön, dass er wieder bereit ist“, sagte Trainer Gian Piero Gasperini. Mit neun Toren ist Zapata in der Serie A der treffsicherste Stürmer Bergamos. In Leipzig wird am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL) im Angriff wohl zunächst sein Landsmann Luis Muriel beginnen.

Gasperini mahnte an, seine Mannschaft dürfe nicht so leichte Fehler begehen wie am Sonntag beim 1:3 gegen die SSC Neapel. „In der Europa League waren wir bis jetzt sehr konzentriert und haben wenig Fehler begangen. Das wird gegen Leipzig wichtig sein, um eine Chance zu haben. Sie sind verdammt stark“, sagte der 64-Jährige.

Außenverteidiger Hans Hateboer gestand ein, dass Atalanta etwas von seiner Offensivkraft verloren hat. „Nach Weihnachten haben wir nicht mehr so viel getroffen und dann gewinnt man seltener“, sagte der Niederländer. „Wir haben über die Außenbahnen und auch nach Ecken nicht mehr viele Tore erzielt. Wir werden es weiter versuchen und hoffen, dass es gegen Leipzig besser wird.“ dpa