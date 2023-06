Bericht: Havertz vor Wechsel von Chelsea zu Arsenal

Teilen

Könnte den FC Chelsea in Richtung FC Arsenal verlassen: Kai Havertz (r). © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz vom FC Chelsea steht laut einem Medienbericht innerhalb der Premier League vor einem Wechsel zum englischen Vizemeister FC Arsenal.

London - Nach Informationen der britischen Nachrichtenagentur PA haben sich die Londoner Lokalrivalen bereits auf eine Ablösesumme für den 24-Jährigen geeinigt. Damit wäre der Weg frei für Havertz, um individuell mit den Gunners zu verhandeln.

75 Millionen Euro plus Boni?

Dem Vernehmen nach könnte der FC Arsenal, der in der vergangenen Saison lange Tabellenführer der Premier League war und schlussendlich Zweiter wurde, umgerechnet rund 75 Millionen Euro zuzüglich eventueller Boni für den Stürmer bezahlen. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Londoner an dem Stürmer interessiert ist.

Havertz soll dem FC Chelsea, der in der kommenden Saison nicht international spielen wird, bereits mitgeteilt haben, dass er die Stamford Bridge verlassen will. Der Verein, der in dieser Woche den Franzosen Christopher Nkunku von RB Leipzig verpflichtet hat, will seinen aufgeblähten Kader verkleinern.

Havertz war 2020 von Bayer Leverkusen zu Chelsea gewechselt. In 91 Premier-League-Spielen schoss er 19 Tore für die Blues. Er erzielte auch den Treffer zum Champions-League-Triumph 2021, als Chelsea sich im Finale mit 1:0 gegen Manchester City durchsetzte. dpa