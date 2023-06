Bericht: Nationalspieler Havertz vor Wechsel zum FC Arsenal

Transfermarkt

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz steht vor einem Wechsel zum FC Arsenal.

London - Wie der Pay-TV-Sender Sky berichtete, sollen sich der Mittelfeldspieler und der englische Premier-League-Club über die wesentlichen Vertragsdetails grundsätzlich geeinigt haben. Zuletzt war auch über ein mögliches Interesse des FC Bayern spekuliert worden.

Havertz will wechseln

Es gehe nun darum, ob Arsenals Ligakontrahent FC Chelsea das zweite Angebot der Gunners annehme. Eine erste Arsenal-Offerte hatten die Blues abgelehnt. Englischen Medien zufolge hofft Chelsea auf bis zu 87 Millionen Euro Ablöse für den 24-Jährigen, dessen Vertrag an der Stamford Bridge noch bis 30. Juni 2025 läuft. Laut Medien hatte Havertz den Chelsea-Bossen zuvor bereits mitgeteilt, im Sommer wechseln zu wollen.

Auch Real Madrid soll an Havertz interessiert gewesen sein, der aber habe immer einen Wechsel innerhalb der englischen Liga präferiert, hieß es. Auch der FC Bayern soll sich laut Medien zuletzt mit Havertz beschäftigt haben. Angesprochen auf das Profil bei der Stürmersuche und ein mögliches Interesse an Havertz hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer bei Sky am Wochenende gesagt: „Wir suchen einen Neuner, das ist sicherlich kein Geheimnis. Das ist leider nicht ganz so einfach, weil es nicht so viele gibt und die, die es gibt und die wirklich spitze sind, auch von anderen Vereinen umschwärmt werden. Aber der FC Bayern hat einen Klasse-Namen.“ dpa