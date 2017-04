Berlin legt im Aufstiegsrennen vor - Fulminante Bochumer Aufholjagd

Durch den Union-Sieg über den SV Sandhausen bleibt das Aufstiegsrennen in der 2. Liga nach wie vor spannend.

Düsseldorf - Im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga hat Union Berlin einen wichtigen Schritt gemacht, dennoch bleibt alles offen. Bochum startete derweil eine fulminante Aufholjagd.

Die Wuhlheider sind nach einem 2:1 (1:0)-Erfolg am Freitag gegen den SV Sandhausen punktgleich mit dem Tabellendritten Hannover 96 sowie dem Tabellenzweiten Eintracht Braunschweig. Nur auf Grund des schlechteren Torverhältnisses steht Berlin derzeit auf Rang vier. Braunschweig und Hannover spielen erst noch am Wochenende. Im Abstiegskampf entledigte sich der VfL Bochum all seiner Sorgen, besiegte Dynamo Dresden dank einer Aufholjagd mit 4:2 (0:2). Auch dem FC St. Pauli gelang beim 3:0 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim ein großer Schritt zum Klassenerhalt.

dpa