So sehen Sie Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig live im TV und im Live-Stream

Champions-League-Neuling bestreitet sein zweites Gruppenspiel bei Besiktas Istanbul und so können Sie die Partie live im TV und im Livestream sehen.

München - Die englischen Wochen haben ihren nächsten Höhepunkt: Am Dienstag steht der zweite Spieltag der Champions League auf dem Programm. In Gruppe G kommt es zum Duell Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig (Anpfiff 20.45 Uhr). Für die Leipziger steht das erste Europacup-Auswärtsspiel der Vereinsgeschichte an, beim Auftakt musste sich der Bundesligist nach Führung gegen den AS Monaco mit einem Unentschieden begnügen. Gegner Besiktas zeigte sich an Spieltag eins kaltschnäuzig: Trotz Überlegenheit des FC Porto konnte der türkische Meister einen 3:1-Sieg mit zurück an den Bosporus nehmen und hat so die Tabellenführung inne.

Champions League: Besiktas tut sich gegen deutsche Mannschaften schwer

Beim Trip in die Türkei kann RB Leipzig nur auf geringen Support der eigenen Fans setzen: Laut Medienberichten werden den Vizemeister lediglich 250 Anhänger in der 2016 eingeweihten neuen Arena im Istanbuler Stadtteil Besiktas unterstützen. „Es gibt unter den Fans eine große Unsicherheit, ob man dieses Spiel besuchen soll“, erklärte Christian Zomack vom Leipziger Fanprojekt gegenüber der Sport Bild: „Die Lage vor Ort kann man als großen Faktor bezeichnen, warum nicht so viele Leipziger Fans nach Istanbul reisen.“ Eigenen Angaben zufolge wird RB Leipzig vor Ort auf einen eigenen Sicherheitsdienst zugreifen, außerdem habe sich die Vereinsführung schon seit geraumer Zeit mit den türkischen Behörden ausgetauscht.

Ein Blick in die Statistik gibt RB Leipzig durchaus Grund zu Optimismus: In sechs Aufeinandertreffen mit deutschen Klubs konnte Besiktas noch keinen einzigen Sieg einfahren. Letztmals trafen die „schwarzen Adler“ in der Saison 2009/10 in der Königsklasse auf den VfL Wolfsburg - die Partien endeten 0:0 (auswärts) und 0:3 (zuhause).

Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig: Champions League live im Pay-TV bei Sky

Im Free-TV beim ZDF wird das Spiel Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig nicht übertragen. Im Zweiten werden in der Gruppenphase ausschließlich Mittwochspartien gezeigt. Um das Match also live im TV sehen zu können, benötigen Sie ein Sky-Abonnement mit Sportpaket in Verbindung mit einem funktionierenden Fernseher inklusive Receiver.

Wer diese Voraussetzungen erfüllt, der bekommt am Dienstag Abend die volle Ladung Champions-League-Fußball vor Augen geführt: Bei Sky kann man das Duell Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig als Einzelspiel ab 19 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 4 und Sky Sport 4 HD genießen, doch das war es noch längst nicht: Auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD gibt es noch die Option einer deutschen Konferenz zusammen mit dem zeitgleich stattfindenden Duell Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Das Einzelspiel zwischen Istanbul und Leipzig kommentiert Hansi Küpper, die deutsche Konferenz wird von Marcus Lindemann begleitet.

Wer alle Dienstagspartien im Überblick behalten will, kann die Konferenzschaltung auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD verfolgen. Hier kommentiert Jörg Dahlmann.

+ Beim CL-Auftakt in Porto konnte der türkische Meister für eine Überraschung sorgen und 3:1 gewinnen. Im Bild: der in Wetzlar geborene Ex-Frankfurter Cenk Tosun. © dpa

Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig: Champions League im Livestream bei Sky

Abonnenten von Sky haben nach wie vor die Möglichkeit, die Champions-League-Partie von RB Leipzig bei Besiktas Istanbul auch über den Rechner oder ein mobiles Endgerät anzusehen. Hierfür steht das Angebot SkyGo zur Verfügung, zum Einloggen benötigen Kunden ihre Kundennummer oder ihre Email-Adresse in Verbindung mit der vierstelligen PIN.

Erreichbar ist SkyGo über den Webbrowser sowie alternativ über die App, die es sowohl im Google Play Store als auch bei iTunes gratis zum Download gibt. Allerdings haben nicht alle Android-User die Möglichkeit für diesen Service: Nur auf neueren Geräten mit dem Google-Betriebssystem lässt sich SkyGo mobil nutzen. Hier erfahren Sie mehr.

Champions League live bei Sky - hier Abo bestellen

Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig: Champions League im kostenlosen Livestream

Wie sämtliche Fußballpartien auf professioneller Ebene lässt sich auch die Begegnung Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig in den Weiten des World Wide Web per kostenlosem Livestream verfolgen. Diese - meist ausländischen - Plattformen sind meistens weder akustisch noch visuell zufriedenstellend. Neben vielen Werbeeinblendungen, die sich oft relativ schlecht wegklicken lassen, können auch Viren, Scams oder Malware bei Usern für Unmut sorgen.

Abgesehen davon hat der Europäische Gerichtshof mit einem Urteil zuletzt dafür gesorgt, dass sich nicht nur Streamer, sondern auch Nutzer derartiger Angebote strafbar machen können!

Besiktas Istanbul gegen RB Leipzig: Champions League bei uns im Live-Ticker

Das erste Europacup-Auswärtsspiel von RB Leipzig können Sie am Dienstag bei uns im Live-Ticker verfolgen. Außerdem finden Sie direkt im Anschluss an diese Partie einen ausführlichen Spielbericht auf unserem Portal tz.de.

Champions League 2017/2018: Die Gruppe G mit RB Leipzig

Platz Verein Spiele Punkte Tordifferenz 1. Besiktas Istanbul 1 3 3:1 2. AS Monaco 1 1 1:1 - RB Leipzig 1 1 1:1 4. FC Porto 1 0 1:3

Champions League 2017/2018: Die Termine von RB Leipzig im Überblick

RB Leipzig - AS Monaco Mittwoch, 13. September 1:1 Besiktas Istanbul - RB Leipzig Dienstag, 26. September 20.45 Uhr RB Leipzig - FC Porto Dienstag, 17. Oktober 20.45 Uhr FC Porto - RB Leipzig Mittwoch, 1. November 20.45 Uhr AS Monaco - RB Leipzig Dienstag, 21. November 20.45 Uhr RB Leipzig - Besiktas Istanbul Mittwoch, 6. Dezember 20.45 Uhr

